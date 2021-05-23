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В Крыму рассказали о впечатлениях делегации из ФРГ от визита на полуостров

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Делегация из Германии прибыла с ознакомительным визитом в Крым в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов». Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил «РИА Новости» глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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«Первое, чем были удивлены наши гости, так это состоянием местных дорог. Они не ожидали, что новые дороги в Крыму настолько качественно и хорошо построены, что ничем не хуже, чем в Германии», — сообщил Гемпель.

Политик уточнил, что во время визита делегация также оценит инфраструктурные изменения на полуострове и пообщается с местным населением.

О прибытии немецкой делегации из 25 человек в Крым стало известно 22 мая. Отмечалось, что представители ФРГ примут участие в Международном турнире любительского хоккея вместе с командами из Татарстана, Челябинской области и Крыма.

В июле 2020 года французский депутат Европарламента Тьерри Мариани, возглавляющий делегацию европейских политиков, приехавших в Крым, сравнил полуостров во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, добавив, что только после воссоединения с Россией в регионе началось восстановление.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.

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