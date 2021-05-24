Набиуллина назвала объем реструктурированной задолженности банков

Российские банки реструктурировали задолженность на сумму более 7 трлн рублей, но это не угрожает их устойчивости. Об этом 24 мая заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«К настоящему времени банки реструктурировали задолженность на сумму более чем 7 трлн рублей. Это очень большая цифра, это та цифра кредитов, по которым люди, бизнес получили рассрочку и смогли этот период пандемии более свободно дышать», — сказала Набиуллина на заседании президиума фракции «Единая Россия».

Набиуллина отметила, что эта цифра существенна, однако заверила, что такой объем не угрожает устойчивости банков По ее словам, это стало возможно благодаря созданным банками запасам капитала.

Ранее, в апреле, эксперты прогнозировали, что в России по итогам 2021 года прибыль банковского сектора по РСБУ понизится на 20–30% (до 1,1–1,2 трлн рублей) против снижения на 6,2% по итогам 2020 года.

Главной причиной снижения прибыли банков было названо ухудшение качества кредитного портфеля юридических лиц. По оценкам агентства, в текущем году ухудшится качество 20–30% реструктурированных и 20% льготных кредитов компаниям, из-за чего финансовым организациям придется увеличить отчисления в резервы по таким кредитам до 900 млрд рублей, этот процесс растянется на два-три года.

23 апреля Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) представила данные, согласно которым в России банки за год передали коллекторам просроченные долги на 582 млрд рублей, что стало максимальным показателем за историю наблюдений с 2013 года.

По сравнению с 2019 годом число новых долгов, которые передали коллекторам, выросло на 4,9% — до 8,4 млн ссуд. Объем рынка агентского взыскания в 2020-м вырос на 6,8%. Отмечалось, что на фоне роста проблемной задолженности банки стали активнее делиться частью долгового портфеля с коллекторами. Осенью 2020 года ассоциация зафиксировала, что кредитные организации стали передавать по агентской схеме более «молодые» долги.

19 мая президент НАПКА Эльман Мехтиев рассказал, что из числа невыездных граждан из-за имеющейся задолженности в России большинство являются клиентами банков, 90–95% имеют одновременно банковский кредит и заем в микрофинансовых организациях.