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Набиуллина назвала объем реструктурированной задолженности банков

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Российские банки реструктурировали задолженность на сумму более 7 трлн рублей, но это не угрожает их устойчивости. Об этом 24 мая заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«К настоящему времени банки реструктурировали задолженность на сумму более чем 7 трлн рублей. Это очень большая цифра, это та цифра кредитов, по которым люди, бизнес получили рассрочку и смогли этот период пандемии более свободно дышать», — сказала Набиуллина на заседании президиума фракции «Единая Россия».

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Набиуллина отметила, что эта цифра существенна, однако заверила, что такой объем не угрожает устойчивости банков По ее словам, это стало возможно благодаря созданным банками запасам капитала.

Ранее, в апреле, эксперты прогнозировали, что в России по итогам 2021 года прибыль банковского сектора по РСБУ понизится на 20–30% (до 1,1–1,2 трлн рублей) против снижения на 6,2% по итогам 2020 года.

Главной причиной снижения прибыли банков было названо ухудшение качества кредитного портфеля юридических лиц. По оценкам агентства, в текущем году ухудшится качество 20–30% реструктурированных и 20% льготных кредитов компаниям, из-за чего финансовым организациям придется увеличить отчисления в резервы по таким кредитам до 900 млрд рублей, этот процесс растянется на два-три года.

23 апреля Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) представила данные, согласно которым в России банки за год передали коллекторам просроченные долги на 582 млрд рублей, что стало максимальным показателем за историю наблюдений с 2013 года.

По сравнению с 2019 годом число новых долгов, которые передали коллекторам, выросло на 4,9% — до 8,4 млн ссуд. Объем рынка агентского взыскания в 2020-м вырос на 6,8%. Отмечалось, что на фоне роста проблемной задолженности банки стали активнее делиться частью долгового портфеля с коллекторами. Осенью 2020 года ассоциация зафиксировала, что кредитные организации стали передавать по агентской схеме более «молодые» долги.

19 мая президент НАПКА Эльман Мехтиев рассказал, что из числа невыездных граждан из-за имеющейся задолженности в России большинство являются клиентами банков, 90–95% имеют одновременно банковский кредит и заем в микрофинансовых организациях.

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