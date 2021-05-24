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Эксперт оценил влияние атаки на Colonial Pipeline на сферу киберпреступности

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Атака на американский нефтепровод Colonial Pipeline — атака на критическую инфраструктуру большой страны. Этот инцидент может стать поворотным моментом в отношении государств к шифровальщикам и повлечет за собой ряд изменений в мире киберпреступности. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил эксперт-аналитик компании Recorded Future, специализирующейся на обеспечении информационной безопасности, Дмитрий Смилянец.

«В ситуации с Colonial Pipeline вину на «интерна» свалить не получится»
Разведчик деятельности киберпреступников Дмитрий Смилянец — об атаке на трубопровод, защите критической инфраструктуры и кооперации спецслужб

«Частично этот поворот можно наблюдать прямо сейчас. После инцидента с Colonial Pipeline президент США выступил с обращением к нации и утвердил ряд законов, направленных на укрепление информационной инфраструктуры государственных и частных организаций», — сказал эксперт.

Мир киберпреступности и сам готовится к переменам, считает Смилянец. Например, в последнее время несколько крупных группировок, которые раньше занимались вымогательством, прекратили свою деятельность, добавил он. Также, по его словам, на ряде хакерских форумов стали ограничивать распространение вирусов-шифровальщиков.

«Спустя сутки после обращения Байдена к нации, в котором он связал атаку на Colonial Pipeline с Россией и рекомендовал Москве обратить на это внимание, администратор хакерского форума XSS запретил размещение рекламы шифровальщиков на своей площадке. За ними последовали администраторы площадок Exploit и Raid Forums. Примерно в то же время инфраструктура DarkSide ушла в офлайн», — подчеркнул Смилянец.

Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате нее была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья Соединенных Штатов.

Американские СМИ сообщали о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. При этом Белый дом не подтвердил эту информацию. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер пояснила, что атаку осуществила группа хакеров, а не какое-то государство.

13 мая Псаки заявила, что Белый дом усмотрел «некоторую ответственность» России за кибератаку, которая была осуществлена на компанию — оператора американского трубопровода Colonial Pipeline. При этом президент США Джо Байден ранее в этот день отметил, что Вашингтон не считает российское правительство ответственным за атаки хакеров на Colonial Pipeline. Однако он уточнил, что сами киберпреступники могут находиться на территории РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 мая заявлял, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.

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