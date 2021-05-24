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МИД РФ оценил идею создать единую вакцину ЕАЭС

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Эксперты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могли бы собраться и обсудить, какая из существующих в этом пространстве вакцин могла бы стать общим препаратом для всего объединения. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Так он прокомментировал идею ввести единую вакцину от лица всего евразийского интеграционного пространства, которая прозвучала на полях второй Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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«Эта идея интересна. Помимо российских препаратов, на нашем евразийском пространстве существует фактически несколько вакцин: есть казахстанская вакцина QazVac, и наши белорусские коллеги сказали, что они уже на подходе к выработке своей вакцины. Поэтому я думаю, вполне реально собраться специалистам, экспертам и обсудить, какая вакцина лучше. А, может, оставить все вакцины, поскольку, по мнению медиков, для каждой ситуации, для каждого человека лучше применять специфическую прививку, — сказал дипломат.

В начале мая ВОЗ сообщила, что надеется оценить безопасность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в конце июня или в июле. Как подчеркнула эксперт организации Марианджела Симао, специалисты ВОЗ посетят пять различных производств препарата, на двух из них к ним присоединятся эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Руденко «Известиям»:

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