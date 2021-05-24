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Росгвардия приняла на вооружение пистолет Лебедева
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Росгвардия приняла на вооружение пистолет Лебедева

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Новейший модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и его модифицированная модель МПЛ-1, разработанные группой компаний «Калашников», приняты на вооружение Федеральной службой войск национальной гвардии (ФСВНГ). Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Тарасов.

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«Опытные образцы 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева (МПЛ) и 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева для выполнения специальных задач (МПЛ-1), разработанные в рамках ОКР «Рысь» по тактико-техническому заданию ФСВНГ, приняты на вооружение заказчиком и переданы на апробацию в подразделения Росгвардии», — цитирует слова главы концерна ТАСС.

В марте сообщалось, что государственная комиссия завершила испытания пистолета Лебедева. Его разработка началась в 2017 году с учетом тактико-технического задания Росгвардии.

24 мая сообщалось, что Минобороны РФ начинает массовую закупку пистолетных комплексов «Удав». Согласно плану, с которым ознакомились «Известия», на приобретение первой крупной партии выделено почти 400 млн рублей.

Большая часть «Удавов» поступит на вооружение бойцов спецназа и разведподразделений, однако получат новинку и подразделения обеспечения.

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