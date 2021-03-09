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Модульный пистолет Лебедева прошел государственные испытания

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Государственная комиссия завершила испытания модульного пистолета Лебедева (МПЛ), разработанного группой компаний «Калашников». Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе компании.

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Государственная комиссия утвердила результаты испытания и рекомендовала пистолет для использования в Росгвардии.

«В феврале 2021 года МПЛ успешно завершил государственные испытания. Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы «Разработка перспективного пистолета под патрон 9 на 19 мм с расширенными тактическими возможностями», шифр «Рысь», — проинформировали в пресс-службе.

Пистолет оснащен приспособлением для снижения звука стрельбы и обладает высоким модернизационным потенциалом. Кроме того, его можно применять с различным навесным оборудованием.

Отмечается, что разработка пистолета началась в 2017 году с учетом тактико-технического задания Росгвардии. При этом предполагается, что использовать МПЛ захотят и в других силовых структурах. Об этом сообщили в пресс-службе «Калашникова» со ссылкой на генерального директора копании Дмитрия Тарасова.

Ранее, 22 февраля, стало известно, что концерн «Калашников» доработал по требованиям Минобороны снайперскую винтовку Чувакина (СВЧ), которая должна заменить в российской армии снайперскую винтовку Драгунова.

СВЧ впервые представили в рамках военно-технического форума «Армия» в 2017 году. Винтовка разработана под два патрона — мощный отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 мм с закраиной и винтовочный патрон НАТО 7,62 на 51 мм.

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