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Минобороны начало массовую закупку новейших пистолетных комплексов «Удав»

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Минобороны РФ начинает массовую закупку пистолетных комплексов «Удав». Согласно плану, с которым ознакомились «Известия», на приобретение первой крупной партии выделено почти 400 млн рублей.

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Большая часть «Удавов» поступит на вооружение бойцов спецназа и разведподразделений, однако получат новинку и подразделения обеспечения. Эксперты отмечают, что важнейшей особенностью пистолета стал мощный патрон с бронебойной пулей и возможность бесшумной стрельбы.

Пистолеты «Удав» будут приобретаться в двух основных исполнениях: общевойсковом с индексом 6П72 и специального назначения 6П72-1. В комплект последнего включен эффективный глушитель и лазерный целеуказатель. Он может работать как в обычном дневном режиме, так и испускать невидимый для невооруженного глаза луч в инфракрасном диапазоне. Его будет хорошо видно в приборах ночного видения, используемых спецназом. Поставки обеих версий начнутся в этом году и должны завершиться до 10 ноября 2023-го. На закупку планируется потратить 384 млн рублей.

Год назад новинке присвоили официальное наименование «9-мм пистолет СП». Но больше всего пистолет известен под обозначением «Удав». Такой шифр имела опытно-конструкторская работа, в рамках которой создавался этот стрелковый комплекс.

Главной особенностью «Удава» стало использование нескольких новых, более мощных патронов калибра 9х21 мм. Они обеспечивают дальность прицельной стрельбы до 50-100 м и дают возможность пробивать бронежилеты второго класса защиты. На это способен даже специальный боеприпас 7У4 с дозвуковой скоростью пули. Он сочетает бронебойность и возможность вести бесшумную и беспламенную стрельбу.

Как и другие образцы армейского оружия, 6П72 спроектирован и испытан в условиях при температуре от -50 до +50 градусов Цельсия. Не страшна ему и сильная запыленность воздуха.

Попытки разработать новый самозарядный пистолет для армии ведутся в России с самого начала 1990-х годов. Самой успешной из них стал пистолет Ярыгина («Грач»), который принят на вооружение в 2003 году и закупается для офицеров. Но до сих пор его поставки ограничивались небольшими партиями. ПЯ использует патроны калибра 9х19 мм, уступающие по мощности боеприпасам для «Удава».

Полностью читайте эксклюзивный материал в свежем номере «Известий» от 24 мая.

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