Диетолог рассказала о влиянии температуры на процесс похудения

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью радио Sputnik в понедельник, 24 мая, рассказала, как температура воздуха и температура тела человека помогают сбросить лишний вес.

Специалист посоветовала желающим похудеть следить за температурой в рабочем помещении, в котором они проводят много времени. По ее словам, необходимо, чтобы там было прохладно.

Температура не должна превышать 25 градусов, чтобы не создавать для организма тепличные условия, когда ему не нужно сильно напрягаться.

«Если в помещении будет теплее, наш организм начнет лениться, и метаболизм замедлится. А когда температура ниже 18 градусов, организм тратит энергию на обогрев, соответственно человек быстрее худеет. Для тех, кто хочет похудеть, нужно, чтобы в помещении было постоянно прохладно», — уточнила врач.

По ее словам, высокая температура тоже может способствовать похудению. Так, в жару, когда люди обильно потеют, возможно снижение веса, но происходит это не за счет сжигания жира и расхода энергии, а из-за испарения жидкости.

А вот когда повышается температура тела, человек худеет как раз из-за активного обмена веществ и больших энергозатрат.

«Если у человека повышается температура тела, активируется гормон щитовидной железы тироксин. Так как щитовидная железа отвечает за выработку энергии, энергии становится больше, получается, что метаболизм усиливается. Как только температура падает, всё приходит в норму. Вот почему многие во время болезни худеют, хочется сладкого, чтобы пополнить запас энергии», — заключила Соломатина.

23 мая диетолог Тамила Арсеньева рассказала, что факторами здорового обмена веществ, который напрямую способствует похудению, является физическая активность, здоровый сон, а также белковая пища в рационе.