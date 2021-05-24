Диетолог рассказала о пользе разгрузочных дней

Проведение разгрузочных дней, подразумевающих уменьшение потребления пищи на 500 ккал, позволяет снизить массу тела и аппетит, избавиться от отечности, а также улучшить самочувствие и работоспособность. Об этом в среду, 19 мая, рассказала диетолог Екатерина Бурляева.

«Как правило, уменьшается масса тела. И снижается аппетит — организм уже привыкает получать меньше. Уменьшается отечность, увеличивается работоспособность, ощущается легкость, в целом человек чувствует себя лучше», — сказала специалист по питанию в комментарии порталу «Здоровое питание».

По ее словам, разгрузочные дни также подразумевают отказ от ряда продуктов, повышающих секрецию желудочного сока. В подобные дни предпочтительно строить рацион с соотношением белков, жиров и углеводов как 1:1:3 соответственно.

Калорийность на разгрузочные дни определяется в индивидуальном порядке: как правило, от суточного объема отнимается 500 ккал. В среднем нормальным считается потребление около 1500 калорий для женщин и 2000 для мужчин.

По словам эксперта, проведение разгрузочных дней производится на регулярной основе, но в зависимости от условий, в которых находится человек. Так, разгрузить желудок дома можно 1–2 раза в месяц, в то время как провести подобную процедуру в больнице допускается 1–2 раза в неделю.

Однако эксперт указала, что нежелательно устраивать разгрузочные дни слишком часто, поскольку это может отрицательно сказаться на здоровье.

Бурляева обозначила три основных правила проведения разгрузочных дней: первое подразумевает отсутствие большой физической нагрузки, чтобы избежать снижения мышечной массы. Второе правило — сопровождать дефицит потребляемой пищи необходимым количеством жидкости, который, согласно общим рекомендациям, составляет 1,5–2 л чистой воды в сутки. Также не следует начинать разгрузку, если человек понимает, что он не сможет довести ее до конца: например, на вечер запланирована встреча с друзьями, отчего есть большая вероятность нарушения режима.

Ранее, 23 мая, диетолог Елена Кален сообщила о том, что идеальным продуктом для улучшения работы желудочно-кишечного тракта является авокадо.

По словам специалиста, несмотря на высокую калорийность фрукта, в нем содержится большое количество клетчатки, витаминов и минералов, в особенности калия. Из полезных свойств авокадо также можно выделить укрепление иммунитета, омоложение, похудение и снижение риска развития артрита.