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На новых купюрах предложили разместить пещеру и «городок чекистов»

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Собор Александра Невского в Нижнем Новгороде и мечеть Кул-Шариф в Казани, уникальная ледяная пещера и природные парки, «городок чекистов» и Жигулевский пивоваренный завод. Эти и другие символы городов Приволжского и Уральского федеральных округов, которым будут посвящены обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей, предложили читатели «Известий» в ходе первого этапа проекта «Новые банкноты».

Модифицируй это: «Известия» объявляют о начале проекта «Новые банкноты»
Мы призываем читателей предложить достопримечательности для модернизированных купюр

На купюре номиналом 1000 рублей читатели предложили в том числе разместить на купюре Кул-Шариф — главную джума-мечеть Республики Татарстан и Казани (с 2005 года), которая расположена на территории Казанского кремля. Кремль же — древнейшая часть и цитадель Казани, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города.

Еще одно интересное предложение — изобразить на банкноте Кунгурскую ледяную пещеру. Это одна из самых популярных достопримечательностей Урала. Вместе с Ледяной горой пещера образует историко-природный комплекс регионального значения (в СССР — заповедник союзного значения). Пещера находится на правом берегу реки Сылвы на окраине города Кунгур в селе Филипповка, в 100 км от Перми. Одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России, седьмая в мире гипсовая пещера по протяженности.

На новой пятитысячной купюре некоторые участники конкурса захотели видеть видят «Городок чекистов». Это комплекс зданий в стиле конструктивизма в Екатеринбурге, построенных в 1929-1936 годах. Комплекс признан памятником культуры федерального значения. Построен по заказу НКВД-ОГПУ для проживания командного состава, поэтому местные жители и называют его «городком чекистов».

Еще одна яркая идея — нанести на банкноту изображение скульптур мамонтов в «Археопарке» Ханты-Мансийска. Этот парк площадью 3,5 га открыли в 2007 году у подножья Самаровского ледникового останца.

В начале весны Центробанк заявил о масштабном обновлении банкнот. До конца 2021 года ЦБ должен определиться с символами, которые будут отражены на модифицированных купюрах номиналом в 1000 и 5000 рублей. На лицевой стороне банкноты в 1000 рублей вместо Ярославля появится Нижний Новгород, а на оборотной — достопримечательности Приволжского федерального округа. На пятитысячной купюре Хабаровск заменит Екатеринбург, на обратной стороне — места, символизирующие Уральский федеральный округ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Символ места: на купюрах предложили разместить пещеру и «городок чекистов»

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