Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Блинкен указал на конструктивность встречи с Лавровым в Рейкьявике
Общество
Манижа прокомментировала скандал с победителем «Евровидения-2021»
Мир
Победители «Евровидения» заявили о желании выступить в России
Общество
Появилось видео доставки из Якутии в Москву спасенной белой медведицы
Общество
Россиян предупредили о наступлении жары в ряде регионов РФ
Мир
В Госдуме СП-2 назвали самой страшной «санкцией» РФ против США
Мир
В Совфеде указали на необходимость сотрудничества РФ и Украины в Крыму
Мир
США не увидели готовности Ирана к соблюдению условий ядерной сделки
Мир
Глава МИД Мальты допустил регистрацию «Спутника V» в ЕС до конца июня

В Сирии боевики и «Белые каски» доставили в Идлиб емкости с хлором

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сирийскую провинцию Идлиб боевики террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) в сопровождении «Белых касок» привезли шесть емкостей, предположительно содержащих хлор. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

Расчет окончен: Чижов обвинил ЕС в нежелании помогать Сирии при Асаде
Постпред РФ в Брюсселе назвал подход донорской конференции политикой двойных стандартов

По словам руководителя ЦПВС контр-адмирала Александра Карпова, террористы доставили емкости с отравляющим веществом в район населенного пункта Джиср-Эш-Шугур, при этом их сопровождали представители «Белых касок».

«По имеющейся информации, боевики планируют накануне выборов президента Сирии осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения», — заявил Карпов.

В конце апреля в Сирии зафиксировали подозрительную активность «Белых касок». Кроме того, по данным российских военных, боевики доставляют отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба.

Выборы президента Сирии пройдут 26 мая. Заявки на участие в президентской гонке подал 51 кандидат, однако бороться за главный пост республики смогут только те кандидаты, которых, согласно конституции страны, поддержат не менее 35 депутатов.

В марте сообщалось, что Сирия организует президентские выборы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, не подконтрольных Дамаску, или вынужден был покинуть САР.

Последние выборы главы государства в Сирии проходили в 2014 году и закончились победой Башара Асада (88,7%), правящего в стране с 2000 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021