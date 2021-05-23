В Сирии боевики и «Белые каски» доставили в Идлиб емкости с хлором

В сирийскую провинцию Идлиб боевики террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) в сопровождении «Белых касок» привезли шесть емкостей, предположительно содержащих хлор. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР.

По словам руководителя ЦПВС контр-адмирала Александра Карпова, террористы доставили емкости с отравляющим веществом в район населенного пункта Джиср-Эш-Шугур, при этом их сопровождали представители «Белых касок».

«По имеющейся информации, боевики планируют накануне выборов президента Сирии осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения», — заявил Карпов.

В конце апреля в Сирии зафиксировали подозрительную активность «Белых касок». Кроме того, по данным российских военных, боевики доставляют отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба.

Выборы президента Сирии пройдут 26 мая. Заявки на участие в президентской гонке подал 51 кандидат, однако бороться за главный пост республики смогут только те кандидаты, которых, согласно конституции страны, поддержат не менее 35 депутатов.

В марте сообщалось, что Сирия организует президентские выборы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, не подконтрольных Дамаску, или вынужден был покинуть САР.

Последние выборы главы государства в Сирии проходили в 2014 году и закончились победой Башара Асада (88,7%), правящего в стране с 2000 года.