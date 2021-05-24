Довольный Макс: Ферстаппен стал лидером «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уверенно выиграл богатый на события Гран-при Монако и возглавил чемпионат. Это стало возможно из-за ЧП в «Мерседесе» — Льюис Хэмилтон провалился еще в квалификации, а Валттери Боттас не смог сменить колесо на пит-стопе и снялся посреди гонки. В результате Карлос Сайнс принес «Феррари» первый подиум в сезоне, а Ландо Норрис второй раз завез «Макларен» в призы. В свою очередь, Никита Мазепин наконец опередил партнера по «Хаас» Мика Шумахера.

Стены не помогли

Гран-при Монако по традиции ознаменовался множеством инцидентов. Уже в первой практике в стену влетел пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, а Шарль Леклер на «Феррари» повредил коробку передач. Позже контакт с отбойником совершил Юки Цунода из «Альфа Таури» и гонщик «Уильямса» Николас Латифи. Затем эстафету принял младший Шумахер, причем он на единственной конкурентной для «Хаас» трассе сильно рисковал и в итоге разбил болид так, что не смог принять участие в квалификации.

Никита Мазепин, который в отличие от напарника никуда не спешил, опередил Мика на старте впервые за пять гонок, чему обрадовался сам и даже удостоился похвалы Гюнтера Штайнера. Босс команды перед Гран-при просил гонщиков быть более внимательными и сдержанными из-за близости стен. Россиянин в этом компоненте действовал предельно дисциплинированно и аккуратно, тогда как Шумахера подвело желание зацепиться за время идущих впереди конкурентов.

Настоящий прорыв же случился в верхней части пелотона, где поул неожиданно для всех завоевал Леклер. «Феррари» не претендовала на победу в квалификации с 2019 года. После введения новых правил и падения мощности мотора болид итальянской «конюшни» просел на прямых. В этой связи трек, где ускориться особо негде, оказался для скудерии идеальным. Однако победа оказалась пирровой. Шарль гнал так азартно, что в решающей попытке влетел в барьер и вновь разбил коробку передач.

В момент, когда произошла авария и появились красные флаги, на время монегаска претендовало сразу несколько пилотов, включая его коллегу Карлоса Сайнса, в итоге завершившего квалификацию только четвертым. После этого Леклера даже заподозрили в том, что врезался он специально. Подобным образом в 2014 году в Монако Нико Росберг за рулем «Мерседеса» якобы по ошибке заехал в зону безопасности и остановил финальную попытку, когда его время атаковал Хэмилтон, но в тот раз «случайность» сошла немцу с рук.

Фатальный пит-стоп

В этом году у Льюиса на трассе не заладилось с самого начала, и он квалифицировался только седьмым, подарив Ферстаппену великолепную возможность возглавить общий зачет еще до старта гонки. Обычно сдержанный британец был так раздосадован, что пообещал инженерам разбор полетов, тогда как его коллега Боттас, напротив, был весьма доволен болидом. Он так же, как и Норрис, уступавший «Ред Булу» всего 0,04 с, мог оказаться первым, если бы не авария Леклера.

По итогам квалификации интрига оставалась только в старте — получится ли у Макса обогнать «Феррари» и набрать максимальные 25 баллов. И сможет ли Хэмилтон пролезть выше и сдержать главного конкурента в гонке с одним пит-стопом, где возможность тактических маневров сведена к минимуму. Но расклад стремительно изменился, когда стало известно о снятии Леклера. Изначально в скудерии рассчитывали, что Шарль примет участие в гонке, несмотря на повреждения болида, однако машину восстановить не удалось.

— Жаль, что Леклер так и не финишировал на родной гонке в Монако. После того как Шарль не смог стартовать, Ферстаппен стал очевидным фаворитом. Его мог остановить только какой-нибудь форс-мажор, но в последнее время он очень стабилен и ошибок на трассе не допускает, — отметил экс-советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.

Свободная поул-позиция Леклера дала возможность быстрого прорыва стоявшему третьим Боттасу. Ферстаппен стартовал параллельно, но чуть выше и все же сумел проскочить поворот шустрее, тем самым отрезав финна. После этого гонка шла своим чередом, а ситуация в лидирующей группе не менялась до начала заездов в боксы. Первыми шины рискнул менять «Мерседес» и, как оказалось позже, подставил Хэмилтона, который после этого потерял сразу три позиции.

Следом за ним на пит-стоп отправили Боттаса, но и с ним произошла невероятная оказия. Механики не смогли снять правое переднее колесо — то ли из-за проблем с шуруповертом, то ли из-за того, что колесо прикипело к подвеске. Таким образом, финн больше минуты простоял в боксах, а затем вовсе снялся с гонки. Неудачей «Мерседеса» воспользовались шедшие следом «Феррари», «Макларен» и второй «Ред Булл» Серхио Переса. Все они поднялись на одну позицию и доехали до финиша без перестановок.

Антикрыло раздора

Провал «серебряных стрел» без борьбы принес Ферстаппену второй Гран-при в сезоне и ликвидировал бережно накопленное Хэмилтоном в предыдущих гонках преимущество. Британец так и закончил гонку седьмым. Кроме того, за счет прорыва Переса с девятого на четвертое место «Ред Булл» первый раз за семь лет возглавил Кубок конструкторов. В свою очередь, Сайнс впервые в сезоне завез «Феррари» в призы, а Норрис на «Макларене» добрался до подиума уже во второй раз.

Между тем маленькое событие произошло и в замыкающей чемпионат группе. Там Мазепин наконец опередил Шумахера, причем россиянин в начале гонки отдал немцу позицию, но затем отыгрался и приехал на финиш раньше. «Однозначно, этот уикенд остался за Никитой. Он не допускал никаких ошибок, что дало ему возможность спокойно опередить напарника. Шумахер какое-то время был впереди Мазепина, но потом случилась серия ошибок и он очень сильно отстал», — добавил Ермилин.

Пока же пилоты выясняли отношения на трассе, в коридорах «Ф-1» развернулась дискуссия вокруг очередного изменения регламента. Ситуация выглядит двусмысленно, так как спровоцировал ее Хэмилтон. Британец обратил внимание на чрезвычайную гибкость заднего антикрыла «Ред Булла», которое позволяет австрийскому болиду быть несколько быстрее оппонентов. После этого Международная автомобильная федерация (FIA) вынесла директиву, запрещающую подобные уловки.

Нововведение посреди сезона вызвало возмущение, причем не только «Ред Булла», но и других команд, так как разработка новой детали в условиях экономии средств будет внушительной нагрузкой на бюджет. Но повлиять на ситуацию так и не удалось. Согласно новым правилам, использовать подвижный аэродинамический элемент будет нельзя после Гран-при Азербайджана. На протяжении еще трех этапов допустимым останется отклонение на 20%, однако перед гонкой в Великобритании за малейшую подвижность антикрыла уже можно будет получить дисквалификацию.