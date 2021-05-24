Неуловимый Джон: Браун вывел УНИКС в финал Единой лиги

Определился первый финалист баскетбольной Единой лиги — УНИКС уверенно прошел «Локомотив-Кубань» (3:0). Героем серии стал 29-летний американский форвард Джон Браун. Во всех трех матчах именно самоотверженная игра лучшего защищающегося игрока сезона позволяла казанцам добиться необходимого перевеса. В «Локо» за эту серию стоит похвалить молодых воспитанников клуба, а вот легионеры сыграли явно ниже своего уровня. Во второй полуфинальной паре ЦСКА выиграл третий матч в Москве у «Зенита» и может завершить серию в понедельник. Правда, подопечные Хавьера Паскуаля ни раз доказывали в этом сезоне, что способны на подвиги.

Второй финал Казани

УНИКС провалил концовку первого матча серии с «Локомотивом», но все же довел дело до победы в овертайме (98:87). Во второй игре Димитрис Прифтис так настроил своих парней, что они уже не оставили никаких шансов хозяевам (79:69). Краснодарцы потеряли преимущество домашней площадки, но не стали сдаваться в Казани. Несмотря на потерю ключевого разыгрывающего Мантаса Калниетиса, гости дали бой в третьем матче — повели 15:4 на первых минутах, а на перерыв ушли с солидным преимуществом «+13». В эти моменты Найджела Уильямса-Госса и Дрю Гордона хорошо поддерживали молодые игроки краснодарцев: Григорий Мотовилов и Андрей Мартюк еще раз доказали, что уже сейчас готовы помогать сборной России.

Правда, УНИКС очень быстро пришел в себя. Третью четверть хозяева выиграли «+18». Х-фактором этого рывка стал неподражаемый Джон Браун. Летом его брали из скромного итальянского «Бриндизи» в качестве игрока ротации, но в итоге он стал одним из лидеров коллектива наряду с Джамаром Смитом. В одной из атак Браун взял три подбора в нападении подряд, а также оказался самым результативным игроком своей команды (14 очков).

В заключительной десятиминутке почти три тысячи зрителей гнали своих любимцев вперед. УНИКС заставил зрителей понервничать, быстро набрав четыре командных фола, но все же вырвал концовку. Два решающих попадания на счету Джона Холланда (74:70), еще одного не самого раскрученного игрока, который выстрелил в этом сезоне. А вот легионеры «Локо» были достаточно блеклыми. Каммингс, Херви и Линч — не показали практически ничего. Кузминскас старался, но провел на паркете слишком много времени (более 35 минут) и на концовку его просто не хватило.

«Локо» может сетовать на травму Калниетиса и отсутствие Госса в первой игре, но стоит признать, что казанцы были объективно сильнее. Причем второй раз за сезон. Ранее УНИКС прошел кубанцев в четвертьфинале Еврокубка, дошел там до финала, где уступил «Монако». Теперь у Прифтиса будет второй шанс выиграть золото в этом сезоне.

— Очень обидно, что мы проиграли финал Еврокубка, это самое большое разочарование сезона, — заявил «Известиям» Джон Браун. — Безусловно, выход в финал Единой лиги — это хорошо, мы сделали свою работу и ждем соперника по решающей серии. ЦСКА или «Зенит» в финале? Неважно, обе команды очень опасны, это сильнейшие коллективы Единой лиги. Если говорить про третий матч с «Локо», то мы играли с перепадами. Это была худшая игра в этой серии для нас, но после перерыва мы сплотились как команда и завершили все дело в трех играх. В целом могу сказать, что соперник ничем нас не удивил.

В режиме MVP

А вот в серии «Зенит» — ЦСКА фаворита как такового не было. Конечно, армейцы — бессменный чемпион турнира, самая стабильная команда Европы последних 20 лет, но в этом году клуб из Санкт-Петербурга заслужил самых высоких оценок. Представители Северной столицы выиграли «регулярку», впервые в истории вышли в плей-офф Евролиги, где на равных сражались с «Барселоной». Так что ожидания от этого полуфинала были очень высокие.

Уже сейчас можно сказать, что весь этот ажиотаж был оправданный. ЦСКА выиграл первый матч в Санкт-Петербурге в нервной концовке (78:73), а во второй игре уже «Зенит» сломил сопротивление чемпиона во втором овертайме (107:104). Обе команды были недовольны судейством, а Димитрис Итудис едва не схлопотал дисквалификацию после объятий с одним из арбитров.

Третья игра в Москве тоже держала в напряжении около 30 минут. Третья четверть закончилась со счетом 26:26. На суперигру Уилла Клайберна гости ответили целой серией попаданий от Кевина Пангоса и Билли Бэрона. Но в четвертой четверти опыт баскетболистов ЦСКА вышел на первый план. Без своего капитана Матеуша Понитки гости не смогли справиться с Клайберном. Американец продолжил попадать, отдавать классные передачи, напоминая самого себя образца чемпионского сезона-2018/19. Такая форма Уилла — хороший знак для болельщиков московского клуба перед «Финалом четырех» Евролиги.

— Не только Уилл украсил третью игру, но парочка «Зенита» Пангос-Бэрон, — сказал «Известиям» президент Единой лиги Сергей Кущенко. — Плюс в первой половине отметил бы российских игроков петербургского клуба — Фридзона и Хвостова. У ЦСКА очень прилично выглядел Курбанов. Клайберн же включился в решающий момент, включил режим супергероя. Вообще не мазал. Помимо набранных очков он еще давал много энергии своим партнерам. Еще одно наблюдение. В каждой из трех игр серии у «Зенита» стабильно играет Панос и Бэрон, у ЦСКА же лидеры меняется. То суперматч выдаст Шенгелия, то Ухов, то Клайберн. Команды отлично друг друга знают, поэтому тренеры пытаются найти игроков, которые могут удивить. В третьей игре Паскуаль перекрыл Шенгелию, а опасность пошла совсем от другого мастера. В целом эта серия — украшение турнира. Она показывает его высокий уровень.

«Зенит» теперь попытается довести дело до решающей пятой игры серии. Им уже удавалось выиграть два матча у «Барсы» — почему бы не повторить это достижение с армейцами?

— «Зенит» может выиграть четвертый матч в Москве и довести дело до решающей игры серии, — продолжил Сергей Кущенко. — Главное найти противоядие против Клайберна. Его бы мог сдержать Понитка, но поляк травмирован. Жаль, что в полуфинальных сериях столько травмированных, но это не влияет на зрелищность.

Четвертый матч ЦСКА — «Зенит» начнется 24 мая в 20:00 по московскому времени.