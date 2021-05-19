Всё предвещало: ЦСКА и УНИКС повели в полуфинальных сериях

Первые матчи полуфинальной серии Единой лиги получились на заглядение. «Локомотив-Кубань» отыграл отставание в 19 очков в заключительной четверти с УНИКСом и перевел игру в овертайм (правда, там казанцы были очень надежны). А в матче «Зенит»–ЦСКА счет в серии неожиданно открыли гости, которые, казалось бы, потратили очень много сил на предыдущей стадии. Вторая игра в Северной столице состоится уже в среду, 19 мая.

Невосполнимые потери

«Локомотив-Кубань» в дополнение к MVP регулярного чемпионата Мантасу Калниетису перед полуфиналом потерял еще одного ключевого игрока — Найджела Уильямс-Госса. УНИКС же вышел практически оптимальным составом (основной центровой Джордан Морган вылетел до конца сезона еще месяц назад). Отсутствие двух ключевых игроков задней линии сказалось на ходе матча.

Гости уверенно наращивали свое преимущество и ушли на большой перерыв с комфортной разницей «+14». После смены сторон игроки «Локо» честно старались переломить ход игры, но у них мало что получалось против организованной обороны Димитриса Прифтиса. Неожиданно соперники сами решили сделать хозяевам подарок. Баскетболисты УНИКСа так уверовали в свою победу, что бросили играть за шесть минут до конца. Не забивали легкие мячи из-под кольца, халтурили в защите. Опытные Миндаугас Кузминскас и Дрю Гордон тут же за это наказали. Краснодарцы отыгрались с «-19» и смогли перевести игру в овертайм.

Прифтис провел жесткую воспитательную беседу со своими игроками и за счет сумасшедшего желания Джона Брауна, а также важных попаданий Уолтерса и Смита уверенно выиграл в дополнительной пятиминутке.

— УНИКС — фаворит этой серии, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России, глава тренерского совета БК «Самара» Борис Соколовский. — Потери Калниетиса и Госса очень существенны для «Локо». При всей симпатии к молодым игрокам краснодарского клуба, им пока не хватает класса и стабильности. При этом я аплодирую Евгению Пашутину и президенту «Локо» Андрею Ведищеву, которые дают дорогу своим воспитанникам. Емченко, Долинин, Мартюк и Калинин будут игроками сборной России. У УНИКСа бы особо отметил Джона Брауна. То, как этот парень борется за мяч, — пример для всех молодых игроков. Он герой первого матча серии.

Умный ход армейцев

Днем ранее ЦСКА открыл счет в серии с «Зенитом», хотя перед матчем всё говорило в пользу подопечных Хавьера Паскуаля. Петербургский клуб затратил минимальное количество сил в четвертьфинальной серии с «Пармой», а армейцы с огромным трудом вырвали победу в решающей игре с «Нижним Новгородом». Уже через день после битвы с командой Зорана Лукича московский клуб играл в Северной столице. Но никакой усталости у действующих чемпионов не было.

На протяжении всего матча армейцы не давали усомниться в своем преимуществе. Хотя в самой концовке хозяева все-таки могли отыграться. Сначала Билли Бэрон забил важнейший трехочковый и сократил отставание «Зенита» до трех очков за две минуты до сирены. Но промахи Тарика Блэка со штрафных и сложнейший мяч в проходе от Дэниэля Хэккетта установили лидерство красно-синих на отметке «+5» за 44 секунды до конца. Хозяева площадки попытались спасти ситуацию, но промах Уилла Томаса из-за дуги окончательно уничтожил интригу — 78:73.

Одним из самых результативных игроков встречи традиционно стал Уилл Клайберн, который в понедельник отпраздновал 31-й день рождения.

— Здорово одержать победу в день рождения, — признался «Известиям» Уилл Клайберн. — Всё прошло хорошо, парни сражались. Мы знали, ради чего боремся. Вышли на площадку, приложили все усилия и забрали первую победу. Осталось еще две. Да, у нас были перепады, но баскетбол — это игра рывков. Я бы хотел, чтобы мы всегда играли безупречно, но никто не показывает идеальный баскетбол. У нас случаются ошибки, но главное, мы продолжаем бороться и верить. Мы должны делать свою работу, несмотря на травмы ключевых игрков. Кто-то выбывает, кто-то возвращается в состав. Мы должны быть готовы сражаться с любой ротацией.

Борис Соколовский считает, что после первой победы на выезде шансы ЦСКА в этой серии заметно повысились.

— Когда я увидел, с каким настроем игроки ЦСКА вышли на первую игру, то сразу сказал супруге, что они выиграют, — подчеркнул эксперт. — Они продемонстрировали сумасшедший уровень контакта. И «Зенит», как очень умная, интеллектуальная команда, не нашел контраргументов против этого. Да, они совершили несколько камбэков, но запас прочности гостей чувствовался. После этого успеха московский клуб вернул преимущество своей площадки и уже вряд ли отдаст эту серию. Все-таки выиграть у ЦСКА в Москве очень и очень сложно. Как мне кажется, теперь действующие чемпионы вгрызутся в эту серию, как хищники. Шансы 60/40 в пользу москвичей. Хотя «Зенит» не раз нас удивлял в этом сезоне.

По мнению Соколовского, руководство армейцев сделало верный шаг, переподписав контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом перед началом серии.

— Это придало мотивации всей команде, — сказал Борис Соколовский. — Уверен, что Андрей Ватутин просчитал все риски, проанализировал ситуацию. Продление контракта Итудиса говорит о том, что в клубе всё стабильно и работает как часы. Несмотря на травму Милутинова и вынужденное отчисление Джеймса, греческий тренер дал результат. Это дорогого стоит. На мой взгляд, по пониманию баскетбола, по глубине изучения игры Паскуаль стоит выше Итудиса, но в плане боевого духа и напора Димитрису сейчас нет равных в Европе.

Новый контракт Итудиса с ЦСКА действует до лета 2023 года. Он возглавляет команду с середины 2014 года.