Кевин Спейси вернулся к работе после обвинений в домогательствах

Актер Кевин Спейси вернулся к работе после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом 23 мая сообщил телеканал ABC News со ссылкой на создателей фильма.

Уточняется, что Спейси примет участие в съемках фильма «L'uomo Che Disegno Dio» («Человек, который нарисовал Бога») спустя четыре года после скандала с обвинениями в домогательствах. Режиссером картины станет итальянский актер Франко Неро, съемки пройдут в Италии.

Неро назвал Спейси великим актером и сообщил, что с нетерпением ждет начала съемок.

Скандал вокруг оскароносного актера и режиссера Кевина Спейси разгорелся в 2017 году после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его домогательствах. Сам Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил камингаут.

Актера обвинили в сексуальном насилии и домогательствах более 10 человек, в частности об этом заявили актеры Роберто Кавазос, Энди Хольтзман и другие.

На фоне скандала компания Netflix Inc. сообщила о приостановке съемок шестого, финального сезона «Карточного домика», в котором снимался актер, а затем сценарий был переписан с учетом отсутствия в нем главного персонажа — Фрэнка Андервуда в исполнении Спейси.

В июле 2019-го американская прокуратура закрыла одно из дел в отношении Спейси.