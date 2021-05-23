Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России за сутки выявили 8 951 случай COVID-19
Мир
Число погибших в китайском марафоне увеличилось до 21
Общество
Очевидец оценил масштаб последствий разлива нефти в Коми
Общество
Собянин заявил о достойной борьбе с пандемией COVID-19 в Москве
Общество
В Крыму назвали возмутительными условия Киева по поставкам воды
Общество
Психиатр рассказал о способе распознать признаки гипноза по телефону
Общество
Опрос выявил цели накоплений российских школьников
Мир
Глава Пентагона рассказал об угрозах терроризма и кибероружия в США
Общество
Диетолог назвала способы ускорить обмен веществ

Кевин Спейси вернулся к работе после обвинений в домогательствах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Кевин Спейси вернулся к работе после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом 23 мая сообщил телеканал ABC News со ссылкой на создателей фильма.

Как Кевина Спейси лишили «Всех денег мира»
Ридли Скотт снял триллер о самом знаменитом похищении в истории

Уточняется, что Спейси примет участие в съемках фильма «L'uomo Che Disegno Dio» («Человек, который нарисовал Бога») спустя четыре года после скандала с обвинениями в домогательствах. Режиссером картины станет итальянский актер Франко Неро, съемки пройдут в Италии.

Неро назвал Спейси великим актером и сообщил, что с нетерпением ждет начала съемок.

Скандал вокруг оскароносного актера и режиссера Кевина Спейси разгорелся в 2017 году после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его домогательствах. Сам Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил камингаут.

Актера обвинили в сексуальном насилии и домогательствах более 10 человек, в частности об этом заявили актеры Роберто Кавазос, Энди Хольтзман и другие.

На фоне скандала компания Netflix Inc. сообщила о приостановке съемок шестого, финального сезона «Карточного домика», в котором снимался актер, а затем сценарий был переписан с учетом отсутствия в нем главного персонажа — Фрэнка Андервуда в исполнении Спейси.

В июле 2019-го американская прокуратура закрыла одно из дел в отношении Спейси.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021