Победителем «Евровидения-2021» стала группа из Италии Måneskin

Победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2021», прошедшего в субботу, 22 мая, в голландском Роттердаме, стала итальянская группа Måneskin, исполнившая песню Zitti E Buoni («Заткнись и ладно»).

По итогам голосования профессионального жюри и зрителей, представители Италии набрали в общей сложности 524 балла.

Глава итальянской делегации Симона Марторелли на итоговой пресс-конференции заявила, что город, который примет «Евровидение-2022», будет выбран по результатам конкурса. Она также напомнила, что конкурс возвращается в Италию спустя 31 год.

Эта победа стала для Италии третьей в истории «Евровидения». В последний раз итальянские музыканты побеждали в 1990 году.

Российская певица Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место, набрав 204 балла. Всего жюри присудило исполнительнице 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.

На втором месте оказалась певица из Франции Барбара Прави с песней Voilà, в финале она набрала 499 баллов. На третьем — представляющий Швейцарию исполнитель Gjon's Tears с песней Tout l'Univers. Жюри и зрители отдали ему 432 балла.

18 мая Манижа вышла в финал конкурса. При этом видеозапись выступления певицы стала самой популярной на YouTube-канале «Евровидения-2021».