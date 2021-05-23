Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лидеры стран Евросоюза обсудят на саммите новые антироссийские санкции
Общество
В Госдуме прокомментировали условия Украины для поставок воды в Крым
Экономика
Орешкин спрогнозировал срок восстановления рынка труда в России
Общество
Появилось видео выступления Манижи в финале «Евровидения»
Спорт
Российский пловец Рылов победил на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы
Спорт
Главный тренер сборной России оценил победу над Британией на ЧМ по хоккею
Наука
«Роскосмос» назвал сумму реализации лунной программы со сверхтяжелой ракетой
Общество
В ФНС рассказали об учебнике о налогах для школьников
Мир
В России оценили возможности космических аппаратов США Х-37

В Польше испугались превращения Германии в «мини-Россию»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорала выразил опасения, что реализация проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» приведет к превращению Германии в «мини-Россию». Об этом он заявил в субботу, 22 мая, в эфире TVP Info.

Трубоповорот: в ФРГ надеются на разум Байдена в вопросе СП-2
В бундестаге заявили о необратимости завершения проекта

Он прокомментировал информацию о снятии санкций с оператора строительства газопровода, компании Nord Stream 2, выразив уверенность, что власти США не изменили своей позиции относительно проекта.

Вместе с тем, Хорала подчеркнул, что если Вашингтон решил договориться с Берлином за спиной Варшавы, то это станет «очень плохой новостью».

Он отметил, что формально санкции изменятся, однако фактически — останутся прежними.

«Строительство газопровода продолжает представлять собой угрозу американским интересам. В этом плане ничего не изменилось. Санкции будут, но, возможно, в другой форме», — цитирует польского министра «ИноТВ».

Хорала также считает, что благодаря газопроводу «Северный поток — 2» Германия стремится стать «мини-Россией» и «российским энергетическим хабом».

Замминистра также подтвердил позицию польского правительства, согласно которой Варшавы выступает против строительства «Северного потока — 2».

Накануне, 22 мая, заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», служат некой компенсацией проигрыша в борьбе с компаниями ФРГ в этом вопросе. По его словам, американская сторона испугалась дальнейшей эскалации конфликта с Германией.

Соединенные Штаты 21 мая ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021