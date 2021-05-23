В Польше испугались превращения Германии в «мини-Россию»

Замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорала выразил опасения, что реализация проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» приведет к превращению Германии в «мини-Россию». Об этом он заявил в субботу, 22 мая, в эфире TVP Info.

Он прокомментировал информацию о снятии санкций с оператора строительства газопровода, компании Nord Stream 2, выразив уверенность, что власти США не изменили своей позиции относительно проекта.

Вместе с тем, Хорала подчеркнул, что если Вашингтон решил договориться с Берлином за спиной Варшавы, то это станет «очень плохой новостью».

Он отметил, что формально санкции изменятся, однако фактически — останутся прежними.

«Строительство газопровода продолжает представлять собой угрозу американским интересам. В этом плане ничего не изменилось. Санкции будут, но, возможно, в другой форме», — цитирует польского министра «ИноТВ».

Хорала также считает, что благодаря газопроводу «Северный поток — 2» Германия стремится стать «мини-Россией» и «российским энергетическим хабом».

Замминистра также подтвердил позицию польского правительства, согласно которой Варшавы выступает против строительства «Северного потока — 2».

Накануне, 22 мая, заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», служат некой компенсацией проигрыша в борьбе с компаниями ФРГ в этом вопросе. По его словам, американская сторона испугалась дальнейшей эскалации конфликта с Германией.

Соединенные Штаты 21 мая ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.