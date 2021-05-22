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В Госдуме объяснили новые санкции США в отношении судов и компаний по СП-2

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Санкции, которые США ввели против задействованных судов и компаний в строительстве трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2), являются некой компенсацией проигрыша в борьбе с компаниями ФРГ в этом вопросе. Такое мнение 22 мая высказал замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Чепа отметил, что американская сторона испугалась дальнейшей эскалации конфликта с Германией.

«Американцы вынуждены были снять санкции с ряда немецких компаний. Понятно, что если бы они этого не сделали, то это постепенно вводило бы их в серьезную конфронтацию с Германией. Но сразу же ряд сенаторов выступили с новыми требованиями по поводу введения определенных санкций против «Северного потока» — ясно, чтобы не потерять лицо, скорее всего», — цитирует депутата «РИА Новости».

Ранее в субботу доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко заявил о том, что новые санкции Соединенных Штатов против российских судов и организаций по «Северному потоку – 2» могут негативно повлиять на реализацию проекта.

Соединенные Штаты 21 мая ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

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