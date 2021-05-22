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Эксперт оценил новые санкции США в отношении судов и компаний по СП-2

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Новые санкции Соединенных Штатов против российских судов и организаций по «Северному потоку – 2» могут негативно повлиять на реализацию проекта. Об этом в субботу, 22 мая, заявил доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

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«Конечно, [санкции] могут повлиять на реализацию проекта. Во-первых, тот факт, что они вводятся против организаций и против компаний, — это означает, что с ними затрудняется определенное финансовое взаимодействие. Нравится, не нравится, но это так. Момент второй. Вводятся санкции против судов, что дает целому ряду стран-союзников США юридические основания отказать им заходить в их собственные порты. И эту угрозу тоже мы должны иметь в виду», — отметил Фененко в интервью «РИА Новости».

По его мнению, санкции США — это некое приглашение со стороны Вашингтона странам Северной Европы отказать российским судам в праве захода в территориальные воды по логике «вы же под санкциями».

«Нас опять подводит наша российская мечта, что вот сейчас будет встреча президентов, мы о чем-то договоримся. Это присутствует у нас постоянно как лейтмотив — мечта о такой встрече, мечта о таком соглашении. Встреча будет, но, как показывают нам американцы, соглашение будет вряд ли», — добавил Фененко, комментируя возможную встречу президентов России и США.

Соединенные Штаты 21 мая ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2».

В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

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