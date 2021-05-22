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Ученые предупредили об опасности пандемии птичьего гриппа

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Ученые из Китая предположили, что состав и история мутации вируса птичьего гриппа H5N8 могут привести к еще одной пандемии. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном на сайте Medical Xpress.

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Новый штамм птичьего гриппа, как утверждают исследователи, впервые был обнаружен в Китае в 2010 году. В 2014 году вспышки заболевания были у птиц в Японии и Южной Кореи, в 2016 году — в Индии, России, Монголии, США и Европе.

«К 2020 году вспышки заболевания наблюдались в 46 странах. Ши и Гао (ученые, проводившие исследование. — Ред.) отмечают, что эта история свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро. Еще более тревожным было сообщение о перекрестных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре прошлого года», — говорится в статье, посвященной исследованию.

Исследователи отметили, что у рабочих не было никаких симптомов птичьего гриппа. Также не было признаков того, что вирус передается от человека к человеку.

При этом ученые заявили о высокой патогенности мутации вируса птичьего гриппа и уточнили, что замедлить распространение болезни может только бдительный надзор за фермами и рынками.

Ранее в этот день сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил прототип вакцины против птичьего гриппа, при необходимости может начаться производство препарата.

Генеральный директор центра Ринат Максютов напомнил, что центр документально подтвердил передачу вируса птичьего гриппа человеку в феврале, после чего началась разработка вакцинного штамма.

В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России был выявлен первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа. Заражение было зафиксировано на птицефабрике на юге России ранее, в декабре прошлого года. Работников предприятия обследовали врачи. Ученые центра «Вектор» выделили генетический материал этого вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики.

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