ГНЦ «Вектор» получил прототип вакцины против птичьего гриппа

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил прототип вакцины против птичьего гриппа, при необходимости может начаться производство препарата. Об этом 22 мая в ходе форума «Новое знание» сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

«Если мы говорим о том варианте H5N8, который впервые инфицировал человека <...> в марте методами обратной генетики нами был получен вакцинный штамм против данного вируса H5N8, и в дальнейшем, если такая задача будет поставлена, то это уже будет производственная, получить вакцину, используя существующие производственные мощности и данный вакцинный штамм», — рассказал он.

Максютов напомнил, что центр документально подтвердил передачу вируса птичьего гриппа человеку в феврале, после чего началась разработка вакцинного штамма.

В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России был выявлен первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа. Заражение было зафиксировано на птицефабрике на юге России ранее, в декабре прошлого года. Работников предприятия обследовали врачи. Ученые центра «Вектор» выделили генетический материал этого вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики.

Попова также указала, что Россия передала во Всемирную организацию здравоохранения данные о случаях заражения новым возбудителем гриппа птиц A(H5N8).

В апреле Россельхознадзор уведомил о введении в России временных ограничений на поставки в страну живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых регионов европейских стран, где сложилась неблагополучная обстановка по птичьему гриппу.

14 мая правительство Ростовской области сообщило о снятии карантина по птичьему гриппу в регионе.