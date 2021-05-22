Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Китайский марсоход «Чжужун» приступил к исследованию планеты
Общество
Индийский штамм коронавируса обнаружили в Москве и Санкт-Петербурге
Общество
Российским дачникам объяснили запрет на петрушку
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода в Екатеринбурге
Общество
Число погибших при работах на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11
Общество
В России введут «контролируемое пребывание» мигрантов
Спорт
«Нэшвилл» обыграл «Каролину» в матче плей-офф НХЛ
Спорт
Овечкин вышел на 16-е место по заброшенным шайбам в истории Кубка Стэнли
Общество
Путин обратится к участникам марафона «Новое знание»

ГНЦ «Вектор» получил прототип вакцины против птичьего гриппа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил прототип вакцины против птичьего гриппа, при необходимости может начаться производство препарата. Об этом 22 мая в ходе форума «Новое знание» сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

Возбудитель спокойствия: насколько опасен птичий грипп
Эксперты оценили вероятность новой пандемии

«Если мы говорим о том варианте H5N8, который впервые инфицировал человека <...> в марте методами обратной генетики нами был получен вакцинный штамм против данного вируса H5N8, и в дальнейшем, если такая задача будет поставлена, то это уже будет производственная, получить вакцину, используя существующие производственные мощности и данный вакцинный штамм», — рассказал он.

Максютов напомнил, что центр документально подтвердил передачу вируса птичьего гриппа человеку в феврале, после чего началась разработка вакцинного штамма.

В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России был выявлен первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа. Заражение было зафиксировано на птицефабрике на юге России ранее, в декабре прошлого года. Работников предприятия обследовали врачи. Ученые центра «Вектор» выделили генетический материал этого вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики.

Попова также указала, что Россия передала во Всемирную организацию здравоохранения данные о случаях заражения новым возбудителем гриппа птиц A(H5N8).

В апреле Россельхознадзор уведомил о введении в России временных ограничений на поставки в страну живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых регионов европейских стран, где сложилась неблагополучная обстановка по птичьему гриппу.

14 мая правительство Ростовской области сообщило о снятии карантина по птичьему гриппу в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021