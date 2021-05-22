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Путин назвал РФ страной уникальных возможностей для талантливых людей

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Россия является страной уникальных возможностей для талантливого человека. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин в субботу, 22 мая, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание».

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«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — сообщил Путин.

Президент напомнил, что общество «Знание» было учреждено сразу же после Великой Отечественной войны в 1947 году, когда страна возвращалась к нормальной жизни и восстанавливала разрушенные хозяйства.

«Везде нужны были молодые, целеустремленные, образованные люди. Общество «Знание» взяло на себя непростую, огромную просветительскую миссию, оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества и, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что сегодня перед обществом стоят задачи сопоставимого масштаба, которые определили цифровая революция, новый технологический уклад, появление искусственного интеллекта и онлайн-реальности.

«Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной. И это ключевая цель обновленного общества «Знание». Оно ориентировано на все возрасты и самые разные интересы, призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира, показывать истории успеха врачей и военных, учителей и бизнесменов, госслужащих и спортсменов, ученых и деятелей культуры. И здесь подчеркну, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий ничто не заменит живого общения. А наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков», — заключил президент РФ.

21 мая американский предприниматель, инженер, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск в ходе выступления на просветительском марафоне «Новое знание» охарактеризовал российскую молодежь как талантливую и энергичную. Кроме того, он призвал молодых граждан РФ сохранять энтузиазм и оптимистичный настрой на будущее.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая, он проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов. Число просмотров трансляций марафона за двое суток уже превысило 12 млн.

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