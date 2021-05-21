Маск назвал российскую молодежь талантливой и энергичной

Американский предприниматель, инженер, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск охарактеризовал российскую молодежь как талантливую и энергичную.

«Я думаю, что в России много талантливых и энергичных», — заявил он в пятницу, 21 мая, в ходе выступления на просветительском марафоне «Новое знание» по видеосвязи.

Также Маск призвал молодых россиян сохранять энтузиазм и оптимистичный настрой на будущее, пишет RT.

Кроме того, в ходе выступления предприниматель выразил уверенность, что человечество со временем сможет обжить Марс. По его словам, одним из следующих этапов развития международного сотрудничества в космосе будет строительство международной космической базы на Луне и города на Марсе, сообщает телеканал «Звезда».

Также американский бизнесмен заявил, что хотел бы пообщаться с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, передает НСН. По словам Маска, он спросил бы у Гагарина, почему тот решился на космический полет.

После выступления Маска глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил его разместить завод Tesla на одной из инвестиционных площадок республики, сообщается на сайте kp.ru.