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Маск назвал российскую молодежь талантливой и энергичной

Маск назвал российскую молодежь талантливой и энергичной

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Американский предприниматель, инженер, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск охарактеризовал российскую молодежь как талантливую и энергичную.

«Я думаю, что в России много талантливых и энергичных», — заявил он в пятницу, 21 мая, в ходе выступления на просветительском марафоне «Новое знание» по видеосвязи.

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Также Маск призвал молодых россиян сохранять энтузиазм и оптимистичный настрой на будущее, пишет RT.

Кроме того, в ходе выступления предприниматель выразил уверенность, что человечество со временем сможет обжить Марс. По его словам, одним из следующих этапов развития международного сотрудничества в космосе будет строительство международной космической базы на Луне и города на Марсе, сообщает телеканал «Звезда».

Также американский бизнесмен заявил, что хотел бы пообщаться с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, передает НСН. По словам Маска, он спросил бы у Гагарина, почему тот решился на космический полет.

После выступления Маска глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил его разместить завод Tesla на одной из инвестиционных площадок республики, сообщается на сайте kp.ru.

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