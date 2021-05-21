Число просмотров марафона «Новое знание» за два дня превысило 12 млн

Число просмотров трансляций марафона «Новое знание» за двое суток превысило 12 млн. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

«У нас заканчивается второй день марафона «Новое знание», мне сейчас последние цифры дали, уже более 12 миллионов просмотров за двое суток», — отметил Кириенко.

Накануне Кириенко дал старт марафону «Новое знание», который продлится до 22 мая.

Одним из спикеров, который 21 мая выступил на мероприятии, стал американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

В ходе марафона предприниматель рассказал, каким будет мир через 50 лет. По его словам, многое изменится — будут перемены в технологиях, станут доступны космические путешествия, будут активно проводиться исследования ДНК.

Также в ходе выступления Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. По его словам, компания рассматривает РФ в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

Марафон «Новое знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.