Кабмин утвердил порядок оказания помощи детям с редкими заболеваниями

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оказания медицинской помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра». Об этом в субботу, 22 мая, сообщила пресс-служба правительства.

«Согласно документу средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости тяжелобольные дети будут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но имеющие одобрение регулирующих органов Евросоюза или США.

Решение по каждому случаю будет принимать экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение, отметили в правительстве.

Также появится возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание, уточнили в пресс-службе.

«Круг добра» — фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Организация финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год. Эти средства поступают в федеральный бюджет. Всего на 2021 год в бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей.

10 апреля правительство России утвердило порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для детей со сложными и редкими заболеваниями. Потребность в препаратах теперь будет определять экспертный совет фонда «Круг добра» на основе заявок от регионов. Закупать соответствующие препараты будет не только Минздрав или подведомственные ему учреждения, но и сам фонд.

Указ о создании фонда «Круг добра» в начале января подписал президент России Владимир Путин. В конце того же месяца Минздрав России также подготовил проект постановления о порядке покупки фондом лекарств и медицинских изделий для детей с тяжелыми заболеваниями.