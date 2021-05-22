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Власти сообщили о состоянии пострадавших под Таганрогом рабочих

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Четверо пострадавших в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области остаются в реанимации городской больницы скорой медицинской помощи. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе администрации города.

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«Четверо в реанимации, врачи работают», — передает сообщение представителя администрации ТАСС.

По его данным, сохраняется угроза жизни пациентов.

О происшествии на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области стало известно 21 мая.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, люди спустились в коллектор восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который не имеет запаха и действует очень быстро. Он уточнил, что, вероятнее всего, причина трагедии связана с несоблюдением техники безопасности. Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих.

Число погибших в результате ЧП 22 мая увеличилось до 11 человек. Один из рабочих, находившийся в тяжелом состоянии, скончался в больнице. Еще трое пострадавших сейчас в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет (СК) РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности. Его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

22 мая в регионе объявлен днем траура.

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