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Число погибших при работах на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11

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Число погибших при проведении работ на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области возросло до 11. Об этом 22 мая сообщил мэр города Андрей Лисицкий.

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«Один человек скончался в больнице», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, в пятницу, сообщалось, что пять пострадавших при ЧП находятся в отделении реанимации. Состояние одного из них оценивалось как крайне тяжелое, четверо других находились в тяжелом состоянии. Еще трое пациентов — в состоянии средней тяжести.

О гибели рабочих под Ростовом стало известно ранее в тот же день. В МЧС отмечали, что тела погибших уже подняты на поверхность.

Следственный комитет (СК) РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушениях требований безопасности. Его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Директор водоканала Евгений Плетменцев сообщил, что, по предварительным данным, авария в очистных сооружениях могла произойти из-за выброса метана.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью рабочих. По его словам, когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который не имеет запаха и действует очень быстро.

Он также сообщил, что семьям погибших выделят по 1 млн рублей из областного бюджета. Пострадавшим, находящимся в состоянии средней степени тяжести, будет выделено по 400 тыс. рублей, а пострадавшим, находящимся в состоянии легкой степени тяжести, — по 200 тыс. рублей.

В регионе объявлен траур.

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