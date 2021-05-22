Путин обратится к участникам марафона «Новое знание»

Президент России Владимир Путин обратится с приветствием к участникам форума «Новое знание». Об этом 22 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, планирует ли президент выступить с обращением, представитель Кремля ответил утвердительно, передает ТАСС.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая, он проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

Число просмотров трансляций марафона за двое суток уже превысило 12 млн, рассказал 21 мая первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Одним из спикеров мероприятия стал американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил об актуальности перезапуска общества «Знание». Марафон станет современной платформой знаний, которая, опираясь на просветительский опыт и традиции Советского Союза, будет действовать как отправная точка для новых форматов работы общества.