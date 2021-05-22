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Байден заявил о назначении спецпредставителя по вопросам Северной Кореи

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Президент США Джо Байден в ходе встречи с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином сообщил о том, что назначит спецпредставителя США по вопросам КНДР. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает Bloomberg.

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Этот пост займет исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким.

«Я рад сообщить, что посол Сон Ким, кадровый дипломат с глубоким уровнем компетенции в вопросах политического курса, займет пост спецпредставителя США по КНДР», — сказал он.

Как уточняется в материале, американский лидер пообещал тесно координировать политику в отношении Пхеньяна с властями Южной Кореи.

2 мая госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Лондон обсудил с главами министерств иностранных дел Японии и Южной Кореи Тосимицу Мотэги и Чон Ый Ёном «общие опасения» по вопросам Северной Кореи, в частности ядерных и ракетных программ.

Блинкен указал, что в ходе разговора была «подтверждена приверженность трехстороннему сотрудничеству в деле денуклеаризации Корейского полуострова».

В тот же день директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гын заявил, что администрация американского президента Джо Байдена намерена продолжать враждебную политику в отношении Пхеньяна. Из-за этого власти Северной Кореи будут вынуждены принять меры.

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