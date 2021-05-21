В Петербурге ввели допограничения на продажу алкоголя на время ЧЕ-2020

В Санкт-Петербурге ввели дополнительные ограничения на продажу алкоголя на период проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщается на официальном сайте администрации города.

«Губернатор Александр Беглов подписал закон «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу», — говорится в сообщении.

В администрации указали, что продавать спиртные напитки в стеклянной таре на территориях вблизи фан-зоны на Конюшенной площади, СК «Юбилейный» и Дворцовой площади будет запрещено в период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Также алкоголем не будут торговать в дни проведения матчей и за день до них на стадионе «Санкт-Петербург» и прилегающей территории.

17 мая президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении безопасности в связи с чемпионатом Европы по футболу UEFA в Санкт-Петербурге.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Организаторы не стали менять официальное название турнира — Евро-2020. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.