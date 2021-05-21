В Госдуме прокомментировали победу российских хоккеистов над чехами на ЧМ

Российской сборной по хоккею было крайне важно выиграть дебютный матч в рамках чемпионата мира. На это в пятницу, 21 мая, указал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Традиционно наши с чехами играют сложно. Как было сегодня сказано о том, что стоит нам только атаковать, чехи ловят нас на контратаках и хотят наказать. Напряженная была игра, до конца сохранялась интрига. Серьезный соперник, очень важно было выиграть первый матч», — отметил он в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Также депутат поздравил спортсменов и пожелал им дальнейших побед на турнире.

Ранее в пятницу российские хоккеисты в стартовом матче чемпионата мира обыграли команду Чехии со счетом 4:3.

В составе россиян шайбы забросили Антон Бурдасов (5-я минута), Артем Швец-Роговой (36), Александр Барабанов (46). У чехов отличились Якуб Флек (10), Якуб Врана (38) и Доминик Кубалик (58).

Победный бросок за 19 секунд до конца игры сделал Михаил Григоренко.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.