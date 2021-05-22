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Диетолог перечислила идеальные овощи для желающих похудеть

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Различные салаты, лук, шпинат и сельдерей особенно полезны для желающих скинуть лишние килограммы. Об этом рассказала врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

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В этих продуктах много фолиевой и аскорбиновой кислот, клетчатки, калия, указала она. Однако шпинат противопоказан людям с мочекаменной болезнью, отметила специалист. Для лучшего усваивания салатов Пугачева рекомендовала заправлять их небольшим количеством растительного масла.

Любые виды капусты также идеальны для похудения. Капуста содержит много пищевых волокон, витаминов С, U, РР, сульфорафана, кальция и магния. А квашеная капуста несет дополнительную пользу для полезных микробов кишечника, рассказала диетолог.

Также без опасения прибавить лишние килограммы в рацион следует включить свеклу вместе с ботвой.

«Клетчатка и фруктовые кислоты стимулируют пищеварение, заметное количество магния, марганца, калия помогают поддержать энергетический обмен, передачу нервных импульсов на должном уровне», — добавила специалист.

Также стремящимся к стройности следует добавить в рацион грунтовые огурцы. Наиболее полезны — светло-зеленые с мягкой кожицей.

Замыкают список термодженики — «горячие» овощи с острым или пряным вкусом. Из всего многообразия можно выбрать имбирь, перец чили, хрен, лук, горчицу и чеснок. Они оказывают на организм антисептическое, антиоксидантное и стимулирующее действие.

Ранее диетолог Алена Барредо объяснила, почему нельзя худеть слишком быстро. По ее словам, для пользы здоровью лучше всего начинать с простого снижения калорий без экстремальных диет.

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