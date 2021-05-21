Диетолог назвала способ успеть похудеть к лету

Диетолог Алена Барредо в беседе с радио Sputnik в пятницу, 21 мая, рассказала о способе похудеть к лету и объяснила, почему нельзя худеть слишком быстро.

Прежде всего врач посоветовала не садиться на экспресс-диеты, поскольку они плохо влияют на метаболизм и синтез жиросжигающих гормонов. Лучше всего начинать с простого снижения калорий.

Если имеет место переедание, то следует перейти на меньшие порции, пишет «Москва 24». Особое внимание диетолог посоветовала обратить на ужин, который лучше перенести на более раннее время. Для уменьшения поступления углеводов в вечерний прием пищи следует добавить больше овощей и нежирного белка. В этом случае будет хорошее снижение веса, которое будет идти правильно и корректно для организма.

Барредо отметила, что не стоит худеть быстро — более чем на 500 г в неделю, потому что за этим может последовать дополнительный набор веса, пишет НСН. Диетолог отметила, что придерживаться диеты нужно около месяца.

Между тем не следует забывать про завтрак, обед и ужин, включая при этом в свой рацион белок, это поможет не чувствовать голод постоянно. Врач добавила, что нет необходимости жестко ограничивать себя в еде.

«Если недоедать белок, будет низкая насыщаемость и высокое чувство голода. Если вы любите шоколад, ешьте шоколад, просто немного и в первой половине дня. Можно съесть десерт в конце приема пищи, чтобы потом не «кусочничать», — приводит слова специалиста телеканал «Звезда».

В конце апреля врач-терапевт Тина Петровская рассказала об опасных причинах быстрого похудения. По ее словам, резкое снижение веса при обычном рационе и без усилий может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Так, если за полгода человек худеет на 5 кг или теряет 5% от общей массы тела, то необходимо незамедлительно обратиться к специалистам. В частности, первой причиной резкого похудения могут стать онкологические заболевания.