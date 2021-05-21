Эксперт оценил возможность появления официального дилера Tesla в России

Появление официального дилера Tesla в России будет способствовать их популяризации в России, считает руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. Об этом он заявил в пятницу, 21 мая, в беседе с «Известиями».

«Мы видим, что некоторые производители в премиальном сегменте, такие как Audi, Porsche, Range Rover, официально продают электромобили в России. Решение об официальном появлении Tesla в России должно увеличить их продажи. Они и так росли в большей степени из-за отмены ввозных пошлин, но появление официального дилера даст новый толчок. Tesla — известная марка во всем мире, один из новаторов в сегменте электромобилей», — отметил эксперт.

Таким образом он прокомментировал заявление основателя Tesla Илона Маска о скором официальном появлении Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.

«Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах», — сказал Маск, выступая на марафоне «Новое знание».

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Старт мероприятию накануне дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Всего в программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.