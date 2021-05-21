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Зеленский продлил санкции против ряда граждан России

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Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на три года санкций против главы Крыма Сергея Аксенова, главы ДНР Дениса Пушилина и ряда граждан России.

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента Украины.

Так, под ограничения попали несколько представителей СМИ, в частности МИА «Россия сегодня», телекомпания НТВ, «Первый канал», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, телерадиокомпания Вооруженных сил РФ «Звезда», общественное телевидение России, газета «Московский комсомолец» и другие.

Вместе с тем решение о продлении санкций распространяется на компании «Вебмани.ру», «Вебмани.Юэй» и других компаний.

В санкционный список также попали глава ДНР Денис Пушилин, глава Крыма Сергей Аксенов, а также ряд граждан РФ, среди которых профессор МГИМО МИД РФ Евгений Воронин, основатель ТОВ «Корпорация Парус» Алексей Федоренко и другие.

Ранее, 14 мая, Совбез Украины утвердил санкции в отношение 111 иностранцев. По словам Зеленского, попавшие под ограничения лица являются криминальными авторитетами. Кроме того, санкции введены против 557 так называемых воров в законе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга, в свою очередь, сообщил, что Украина продлила санкции в отношении ряда граждан РФ и Украины и российских компаний, срок действия которых истекает в мае.

В начале апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича и других экс-чиновников страны, а также ряда юридических лиц.

Также в апреле Киев ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций в отношении ряда российских компаний, в том числе Россотрудничества, «Волга-Днепр», предприятий оборонной и авиационной промышленности.

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