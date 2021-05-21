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Песков ответил на вопрос о возможном посещении Путиным Олимпиады в Токио

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в пятницу, 21 мая, что в настоящий момент понимания, посетит ли российский лидер Владимир Путин открытие Олимпиады в Токио, нет.

Песков уточнил, что график главы государства «еще не верстался», отмечает «РИА Новости».

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Ранее в этот день министр по делам молодежи и спорта Франции Роксана Марасиняну в эфире радиостанции Franceinfo рассказала, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил о планах относительно посещения церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Она подчеркнула, что представители власти Франции должны присутствовать на церемонии, поскольку в 2024 году республике придется принимать олимпийский огонь.

Также в этот день глава координационной комиссии ОИ сообщил, что участники летней Олимпиады в Токио будут регулярно проходить тестирование на коронавирус независимо от того, вакцинирован атлет или нет. Он уточнил, что Игры будут безопасны для каждого участника.

20 мая газета Kyodo со ссылкой на источники сообщила, что численность иностранных делегаций на Олимпиаде сократит вдвое, не считая спортсменов. Таким образом, общий состав делегаций сократился до 78 тыс. человек.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр — Токио-2020 — сохранено.

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