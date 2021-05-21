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Участников ОИ в Токио будут регулярно тестировать на COVID-19

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Участники летней Олимпиды в Токио будут регулярно проходить тестирование на коронавирус, независимо от того, вакцинирован атлет или нет, заявил глава координационной комиссии ОИ Джон Коутс в пятницу, 21 мая.

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«Тестирование будет регулярным, независимо от того, вакцинирован ли атлет, другой участник Игр. Регулярное тестирование — вот на что мы полагаемся», — указал он в ходе онлайн пресс-конференции.

Коутс добавил, что Игры будут безопасны для каждого участника и в особенности для японского народа.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что численность иностранных делегаций на Олимпиаде сократят вдвое, не считая спортсменов. Таким образом, общий состав делегаций сократился до 78 тыс. человек.

28 апреля стало известно, что все участники Олимпиады должны сдать два теста на коронавирусную инфекцию до вылета в страну. Кроме того, сообщалось, что власти Японии рассматривают вариант, согласно которому спортсменам, участвующим в Олимпиаде и Паралимпиаде, не придется соблюдать карантин. Однако тренировки с первого дня будут возможны только при соблюдении строгих мер при въезде в Японию.

Летние Олимпийские игры – 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования перенесли на 2021-й из-за пандемии коронавируса, также на них не пригласили иностранных болельщиков.

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