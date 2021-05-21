Депутат отметил беспомощность Киева в ситуации с СП-2

Обращение депутатов Верховной рады Украины к представителям и сенату США с призывом остановить строительство проекта «Северный поток – 2» показывает беспомощность властей страны перед неизбежными событиями. Об этом 21 мая на своей странице в Facebook написал член парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Призыв рады к американскому конгрессу он назвал результатом «проигранной битвы за транзит газа от «государства-агрессора». «Даже данный географией транзитный статус Украины смогли нивелировать. Остаются только черноземы и аграрный капитализм. Здесь как раз и традиционная сельская одежда в тему», — написал политик.

Ранее в этот день парламент Украины призвал палату представителей и сенат конгресса США использовать все законные инструменты для остановки строительства газопровода через применение санкций против всех участников данного проекта, в том числе Nord Stream AG. Заявление поддержали 292 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

В этот же день группа американских сенаторов от Республиканской партии осудила решение администрации президента США Джо Байдена об отмене санкций в отношении оператора российского газопровода «Северный поток – 2» (Nord Stream 2 AG) и его руководителя Маттиаса Варнига. Они заявили о намерении восстановить санкции в отношении проекта.

Накануне украинские депутаты, представители общественности, а также председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко обратились с открытым письмом к США и странам Европы с призывом сохранить санкции против энергетического проекта. По их мнению, трубопровод якобы противоречит совместной энергетической политике Евросоюза, угрожает единству ЕС и климату.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.