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Производство вакцины «Спутник V» в Индии начнется в августе

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Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии начнется в августе. Об этом 21 мая заявил посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

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28 апреля президент России Владимир Путин и премьер-министром Индии Нарендрой Моди по результатам телефонного разговора обсудили регистрацию в Индии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и отметили высокую эффективность и безопасность препарата.

14 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что Россия и Индия находятся в непрерывном контакте по сложившейся ситуации с коронавирусом.

Чтобы помочь стране справиться разрастающейся эпидемией, Россия направила в Индию гуманитарную помощь. Два рейса МЧС доставили 28–29 апреля в Нью-Дели более 22 т грузов, в том числе десятки аппаратов для выработки кислорода, ИВЛ, медицинские мониторы и лекарства.

1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Уточнялось, что препарат направят на утверждение регулирующих органов, а затем начнут перераспределять для вакцинации. Помощь направлена по указанию президента РФ Владимира Путина в рамках предотвращения распространения COVID-19.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в РФ 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

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