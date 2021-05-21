Песков оценил подачу информации в школьных учебниках

В некоторых современных учебниках, по которым ведется обучение в школах, присутствует «дурацкая подача» информации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время выступления перед участниками марафона «Новое знание» в пятницу, 21 мая, Песков напомнил о важности высокого качества школьных учебников, на что неоднократно обращал внимание президент России Владимир Путин.

«Будем надеяться, что те огрехи, недопустимые ошибки, которые имеются в учебниках, та дурацкая подача информации, которая тоже есть, со временем будут исправлены и [пособия будут] приведены в современный вид», — подчеркнул он.

Представитель Кремля также рассказал и о своем личном впечатлении от некоторых учебников.

«Сегодня у моего сына последний звонок. Я иногда смотрел его учебники, дивился и не понимал, что там написано, не скрою», — признался Песков.

Ранее, 17 мая, сообщалось, что в 70% программ по истории в старших классах, которые проверило Минпросвещения, не в полной мере отражаются события Великой Отечественной войны.

По данным ведомства, не в полной мере отображены ключевые события или информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда других исторических событий.

21 апреля России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что до сих пор открывает школьные учебники и с удивлением смотрит на то, что там написано. В частности, в некоторых пособиях отсутствуют сведения о важных эпизодах Великой Отечественной войны.

После этого глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство проведет проверку содержания школьных учебников. Учебником, о котором говорил Путин, оказалось пособие, которое используется только в колледжах. Оно не содержит ошибок и искажений, но события Сталинградской битвы в тексте отражены слабо.