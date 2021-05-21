Истребитель ВВС Индии разбился на западе страны

Истребитель МиГ-21 «Бизон» ВВС Индии разбился на северо-западе страны в штате Пенджап. Пилот погиб. Об этом сообщают в пятницу, 21 мая, пресс-служба Военно-воздушных сил республики в своем Twitter.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла вечером в четверг.

«Пилот командир эскадрильи Абхинав Чоудхари получил смертельные травмы. ВВС Индии выражает соболезнования в связи с трагической утратой и искренне поддерживает семью погибшего», — говорится в сообщении.

По информации агентства ANI, самолет проводил плановый учебный полет.

Это уже третья авария с участием МиГ-21 в Индии в этом году.

В ноябре 2020 года учебно-тренировочный истребитель Военно-морских сил (ВМС) Индии МиГ-29К разбился над Аравийским морем во время учебных полетов. Летчикам удалось катапультироваться.