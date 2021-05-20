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Врач рассказал о правилах сохранения здоровья позвоночника

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Доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Евгений Перецманас рассказал о правилах, которых следует придерживаться для сохранения здоровья позвоночника.

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По его словам, нарушения в работе данного органа начинаются в детстве, что связано с изменением химического состава межпозвоночных дисков, в которых начинает наблюдаться недостаток воды.

В случае развития дегенеративных процессов в позвоночнике уже к 20 годам в нем остается 2/3 жидкости —относительно того количества, которое фиксируют у детей. Таким образом, диски начинают изнашиваться, что приводит к развитию остеохондроза, указал врач в беседе с «Аргументы и факты».

Ускорению этого процесса способствует наследственность и внешние факторы. Например, спровоцировать развитие болезни может чрезмерная физическая нагрузка, несбалансированное питание, неблагоприятные условия окружающей среды, пояснил специалист.

По его словам, нагрузка в первую очередь приходится на поясничный отдел позвоночника, а затем подключатся шейный отдел, а иногда и грудной.

В случае развития патологии в позвоночнике сдавливаются нервные окончания, что приводит к появлению болей, отдающих в конечности. Кроме того, заболевание может привести к образованию грыж и протрузий, предостерег врач.

Вместе с тем заболевания позвоночника с трудом поддаются лечению, укзал специалист. В тяжелых случаях может потребоваться оперативное вмешательство — например, если грыжа давит на сосуды, что чревато нарушениями спинного мозга.

Однако чаще всего терапия основывается на применении лекарственных препаратов, уточнил эксперт. Так, пациентам традиционно назначаются нестероидные противовоспалительные и обезболивающие средства, а также улучающие обмен веществ препараты. При этом неотъемлемыми элементами лечения является физиотерапия, ЛФК и массажи.

Врач советует следить за здоровьем позвоночника, так как патологические процессы в данном органе влияют на общее состояние организма. Необходимо регулярно посещать врачей и проходить все плановые медосмотры, подчеркнул Перецманас.

Вместе с тем важно заниматься спортом и укреплять мышечный корсет, а также следить на осанкой, добавил эксперт.

В феврале заведующий нейрохирург Владимир Герасименко рассказал о причинах болей в спине по утрам и о способах ее избежать.По словам специалиста, боль в спине по утрам может появляться, поскольку во время сна замедляется кровообращение в позвоночнике и усиливается гипоксия.Чаще всего, по словам врача, острая боль в спине возникает при подъеме тяжести. В этой связи он призвал заранее продумывать нагрузку.

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