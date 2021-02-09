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Нейрохирург рассказал о причинах болей в спине по утрам

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Заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 2 Владимир Герасименко в эфире радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 8 февраля, рассказал о причинах болей в спине по утрам и о способах ее избежать.

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По словам специалиста, боль в спине по утрам может появляться, поскольку во время сна замедляется кровообращение в позвоночнике и усиливается гипоксия.

«Поэтому, когда мы встаем, мы должны преодолеть утренний болевой симптом — разогреть позвоночник, разгрузить мышцы», — отметил врач.

Врач отметил, что у кого-то могут возрастать боли при ходьбе или нагрузке. Зависит это от того, какое из проявлений остеохондроза преобладает — стеноз позвоночного канала или грыжа, пишет RT.

Чаще всего, по словам врача, острая боль в спине возникает при подъеме тяжести. В этой связи он призвал заранее продумывать нагрузку.

«Желательно, чтобы в семье был пояс штангиста или поясничный корсет для работ на даче, для стройки. Есть специальные приспособления для поднятия тяжестей, например, лента для погрузки, можно использовать рычаги», — посоветовал врач.

Кроме того, необходимо следить за осанкой, пишет сайт kp.ru. Для этого можно использовать ортопедические реклинаторы, которые помогают ходить с расправленными плечами и не горбиться за работой. Также не лишним будет для профилактики висеть на брусьях или шведской стенке.

8 февраля врач высшей категории, невролог ГКБ № 17 Москвы Инесса Колчу рассказала, как бороться с состоянием хронической усталости. В частности, по словам специалиста, для коррекции состояния нужно оставлять достаточное время для отдыха после работы, а также не забывать про выходные.

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