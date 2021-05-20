В ЕС разъяснили вопросы о признании коронавирусных сертификатов

Государства Евросоюза будут самостоятельно принимать решение о признании или непризнании коронавирусных сертификатов с неавторизованными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцинами, выданных в других государствах ЕС. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в Европарламенте.

«Страны ЕС должны признавать сертификаты вакцинации, выданные другими странами ЕС людям, вакцинированным одобренными ЕМА вакцинами (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и J&J)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что государства-члены сообщества будут самостоятельно принимать решение о признании или непризнании сертификатов о вакцинации из других стран ЕС с вакцинами, авторизованными для экстренного использования ВОЗ или же с вакциной, прошедшей национальную авторизацию для экстренного использования.

Ранее в этот день стало известно, что представители Европарламента (ЕП) и председательствующей в Совете Евросоюза (ЕС) Португалии смогли договориться по вопросу внедрения в ЕС сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Ранее, 17 марта, Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19. Отмечалось, что документ будет содержать информацию о прохождении гражданином ЕС вакцинации, данные о его выздоровлении после перенесенного COVID-19 или же отрицательный результат ПЦР-тестана коронавирусную инфекцию.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон 28 марта рассказал, что единый в ЕС санитарный сертификат будет доступен для европейцев к 15 июня. Подчеркивалось, что подобный документ могут попросить предоставить авиакомпании.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что введение паспортов вакцинации от COVID-19 для въезда в ту или иную страну может привести к возникновению новых разделительных линий и нарушению прав человека.