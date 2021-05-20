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Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения по сертификатам вакцинации

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Представители Европарламента (ЕП) и председательствующей в Совете Евросоюза (ЕС) Португалии смогли договориться по вопросу внедрения в ЕС сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в четверг, 20 мая, Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатические источники в Евросоюзе.

Согласно данным AFP, стороны пришли к соглашению после четырех раундов переговоров.

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«Европарламент и страны-члены (ЕС. — Ред.) сегодня достигли соглашения о Европейском медицинском сертификате, предназначенном для облегчения поездок в ЕС, несмотря на пандемию COVID-19», — говорится в сообщении агентства на странице в Twitter.

При этом уточняется, что 26 мая текст представят на голосование в Комитете по гражданским свободам Европарламента. Тогда как окончательно решение по утверждению соглашения запланировано на пленарной сессии ЕП 7–10 июня, говорится на сайте Европарламента.

Ранее, 17 марта, Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19. Отмечалось, что документ будет содержать информацию о прохождении гражданином ЕС вакцинации, данные о его выздоровлении после перенесенного COVID-19 или же отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

22 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что введение паспортов вакцинации от COVID-19 для въезда в ту или иную страну может привести к возникновению новых разделительных линий и нарушению прав человека. По его словам, нельзя допускать, чтобы отсутствие такого документа ущемляло принцип добровольности вакцинирования и права путешественников.

28 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что единый в ЕС санитарный сертификат будет доступен для европейцев к 15 июня. Подчеркивалось, что подобный документ могут попросить предоставить авиакомпании.

7 мая источник в Еврокомиссии сообщил о начале ранних испытаний системы сертификатов вакцинации от COVID-19, которые получат название «зеленый цифровой пропуск». Согласно информации, представленной источником, в таком пропуске будет три блока информации: сведения о вакцинации одобренными в ЕС препаратами, о последних ПЦР-тестах и о случаях заражения COVID-19.

При этом 20 мая в американо-израильской компании в сфере кибербезопасности Check Point «Известиям» рассказали, что в настоящее время по всему миру действует свыше 1,2 тыс. компаний, продающих поддельные свидетельства о вакцинации против COVID-19. Помимо этого, большая часть купли-продажи таких подделок идет через каналы мессенджера Telegram.

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