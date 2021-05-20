В мире мире растет торговля поддельными справками о вакцинации

В настоящее время по всему миру действует свыше 1,2 тыс. компаний, продающих поддельные свидетельства о вакцинации против коронавируса. Такими данными с «Известиями» поделились в американо-израильской компании в сфере кибербезопасности Check Point.

Как рассказал один из авторов исследования о реализации поддельных сертификатов вакцинации в даркнете Одед Вануну, наиболее активно купля-продажа липовых документов идет в США, Великобритании и Германии, однако такого рода «документы» встречаются и в русскоязычном сегменте интернета.



«Большая часть продаж поддельных сертификатов производится через каналы Telegram. Мы можем сказать, что сегодня доступно более 100 каналов, в то время как в начале марта было всего пять. Основные страны, в которых торговля липовыми сертификатами идет наиболее активно, — США, Великобритания и Германия», — сказал Вануну.



По мнению израильского специалиста, единственный путь побороть набирающий обороты рынок таких подделок — создание глобальной базы данных вакцинированных.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Липовый расцвет: в мире растет торговля поддельными справками о вакцинации