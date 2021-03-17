В ЕС представили проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19

Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующую информацию распространила пресс-служба комиссии в среду, 17 марта.

«17 марта 2021 года Европейская комиссия представила предложение о создании цифрового зеленого сертификата для облегчения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19. Цифровые зеленые сертификаты будут действительны во всех странах-членах ЕС», — говорится в сообщении.

В сертификате будет содержаться информация о прохождении гражданином ЕС вакцинации против COVID-19, данные об его выздоровлении после инфекции или же об отрицательном результате ПЦР-теста.

Документ могут выдать, например, выдать больницы, испытательные центры, органы здравоохранения. При этом при желании граждане смогут запросить бумажную версию документа, которая, так же как и электронная, будет иметь QR-код и цифровую печать о подлинности.

В ЕК уточнили, что свидетельство о вакцинации будет выдаться только тем гражданам, которые привились вакциной получившей разрешение на продажу в ЕС.

«Государства-члены могут принять решение распространить это действие также на путешественников из ЕС, получивших другую вакцину», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что электронный документ должен быть введен на территории стран-участниц альянса к середине июня.

Ранее в этот же день замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Россия в контактах с Евросоюзом будет отстаивать собственную позицию в вопросе паспортов вакцинации, согласно которой их введение будет противоречить принципу добровольности.

О том, что единый в ЕС санитарный сертификат планируется разработать к началу июня, 14 марта рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, в документе будет содержаться информация о вакцинации, перенесенном COVID-19 и результатах теста на наличие коронавируса.

3 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что решение Европейского союза о введении паспортов вакцинации от коронавируса противоречит принципу добровольности. Глава российского ведомства отметил, что введение ковид-паспортов будет заставлять людей делать прививку от COVID-19, так как перемещение между странами для жителей Евросоюза — обычное дело.

Лавров также выразил надежду на то, что решение ЕС не будет дискриминировать граждан России.

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