«После Будапешта я поняла, что Олимпиаду можно организовать»

В пресс-центре МИЦ «Известия» 20 мая состоялась пресс-конференция Федерации синхронного плавания России, посвященная результатам чемпионата Европы по водным видам спорта-2021 и подготовке к Олимпийским играм в Токио. В столице Венгрии российские синхронисты завоевали шесть золотых медалей, в том числе в олимпийской дисциплине — программе дуэтов — где давно нет равных Светлане Колесниченко и Светлане Ромашиной.

В интервью «Известиям» олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка Европы Светлана Колесниченко рассказала о новых правилах, плагиате соперников и перспективах микст-дуэтов.

— Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина рассказала, что в ближайшем будущем могут серьезно поменяться правила оценки элементов в синхронном плавании. В частности, благодаря внедрению современных технологий они будут максимально объективными. Что вы об этом думаете?

— Мне это интересно. Мы много слушали об этом и даже уже начинали немного изучать новые правила. Там есть мелкие, средние и большие ошибки в синхронности. За этим будут следить три арбитра. У них будет две секунды, чтобы принять решение о степени ошибки. Чем-то это схоже с работой судей в фигурном катании. Надеюсь, что благодаря этим нововведениям более широкой аудитории будет интереснее следить за оценками в синхронном плавании. Это может добавить драйва для зрителей. За этим будущее. При этом не подумайте, что сейчас в оценках есть какая-то необъективность. Итоговая оценка складывается из баллов за артистичность (40%), за исполнение (30%) и за сложность (30%).

— Упомянутое вами фигурное катание сейчас очень популярно.

— Слово «очень» тут подходит лучше всего. Бывает очень обидно, что фигурное катание показывают по всем федеральным каналам, активно освещают в СМИ даже прокаты юниоров. Наши же соревнования транслировали только по «Матч ТВ». А ряд финалов чемпионата Европы и вовсе только на тематических каналах холдинга. Конечно, хочется, чтобы и к нам было столько же внимания, как к фигуристам.

— Вы следите за новостями о возможной отмене Игр в Токио? Это напрягает?

— Да, активно слежу. Если бы не состоялся чемпионат Европы, то у меня были бы сомнения относительно проведения Игр в Токио. После Будапешта же у меня сложилось четкое понимание, что Олимпиаду можно организовать. Да, с серьезными ограничениями, но можно. Так что читаю много статей про нежелание японского населения проводить Олимпиаду в период пандемии, обсуждаем это, но я надеюсь, что все будет хорошо и Игры состоятся.

— Последние два года вы практически живете на базе. Наверняка, уже накопилась сумасшедшая усталость?

— Это тяжело. Раньше мы раз в пять дней выезжали с базы домой. А сейчас сборы по три недели. Потом один день дома и обратно в «Круглое». Но важно, что у нас есть цель. Наши тренеры тоже всегда с нами и также не видят своих родных. Все прекрасно понимают, ради чего это делается и что по-другому нельзя. Знаем, что за черной полосой обязательно последует белая. До Олимпиады осталось чуть больше трех месяцев — это совсем немного.

— Знаю, что у вас три домашних питомца. Собачки узнают хозяйку после долгой разлуки ?

— Сначала присматриваются, но потом буквально не отходят от меня. Всегда очень рада приезжать домой, хоть и совсем ненадолго. В кругу семьи всегда удается переключиться, прийти в себя. И снова в бой.

— Как вы проводите свободное время на базе?

— Его совсем нет, правда. Первая тренировка проходит с 8:15 до 14:00, потом обед и сон. Вторая тренировка с 17:30 до позднего вечера. Потом массаж и уже пора ложиться спать. Так повторяется изо дня в день. Такой «день сурка». В выходной на базе занимаюсь английским онлайн с носителем языка. Очень важно выучить язык. И для собственного развития, и, нельзя исключать, что в будущем появятся какие-то предложения из-за границы. Мне это тоже интересно.

— Вы про тренерскую деятельность?

— Да.

— Кто в команде лучше всех знает английский?

— Наверное, Светлана Ромашина, но могу сказать, что все девочки стараются развиваться в этом направлении.

— Вы еще не показывали произвольную программу, которую исполните на Олимпийских играх. Боитесь плагиата?

— Да. Часто так бывает, что мы сделаем какие-то элементы и их сразу начинают копировать. В 2017 году мы с Александрой Пацкевич делали дуэт на программу «Русалки» Светланы Ромашиной и Натальи Ещенко. Видимо, китайцы думали, что мы приедем с новой программой и произвольную часть «Русалок» сделали под копирку. Под другую музыку, но движения те же. Было волнительно. Еще в 2017 году на они взяли музыку из нашей программы «Мольба», которую мы показывали на Играх-2016. Понятно, что у нас ничего не запатентовано, но это выглядит странно. Наверное, можно что-то скопировать, когда пройдет пять лет. Но чтобы делать это через год...

— Сборная Китая по-прежнему ваш главный соперник?

— Да, исторически они остаются нашими главными конкурентами. Плюс в Токио мы не знаем, чего от них ждать. Они давно не выступали, только тренируются. На нас они хотя бы посмотрели на чемпионате Европы. Кто еще может вмешаться в борьбу за медали? Точно Украина и Япония. На чемпионате Европы достойно выглядели испанки. У них был определенных кризис, который, похоже, преодолен. Они еще не отобрались на Игры, но, думаю, способны побороться за лицензию.

— Без зрителей будет тяжело выступать?

— Мне отлично. Конечно, может это прозвучит эгоистично, но я рада. Буду чувствовать себя спокойно. Не люблю, когда кто-то из родных сидит на трибуне: какой-то лишний ажиотаж. А кому-то наоборот нужен дополнительный заряд от зрителей. Многие девочки в нашей команде получают от этого адреналин.

— Пару лет назад прочитал, что вы не любите публичность, социальные сети. Ничего не изменилось?

— Нет и ничего не могу с собой сделать. Заставить себя выложить какие-то фотографии... Понимаю, что это нужно делать перед Олимпийскими играми, популяризировать наш вид спорта, себя. Но мне не до этого. Не хочу тратить свою энергию на соцсети. Если у меня выходной, то хочу максимально посвятить его семье. Может быть это и не правильная позиция, но с другой стороны, я же не преследую цели быть известным блогером.

— Какие у вас главные воспоминания остались от Игр в Рио-де-Жанейро?

— Очень теплые. Для нас Рио практически родной город. У нашего тренера Татьяны Николаевны [Покровской] там живет дочь, и мы практически каждый год туда летали. Тренировались в олимпийском бассейне. Если говорить про сам турнир, то думала, что перед ним буду валяться в припадке, паниковать. Но такого не было. Я была спокойна, а когда погружаешься в воду, забываешь обо всем. Ты делаешь все на автомате и никаких лишних мыслей нет. Нравилось жить в олимпийской деревне. Там особая атмосфера, много людей в столовой. Не знаю, как будет сейчас. Из-за ковида наверняка будут серьезные ограничения. А в 2016 году мы действительно насладились моментом.

— Встречали кого-то из суперзвезд в Олимпийской деревне — Майкла Фелпса или Кевина Дюранта?

— Их — нет. Из пловцов видела Чада Ле Кло (олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по плаванию, — «Известия»), наших гимнасток. Больше не вспомню. А так, мы видели много ребят, но, возможно, кого-то просто не узнала. Повторюсь, была очень классная атмосфера. Все спокойно друг с другом общались, при желании можно было подойти к любому спортсмену. После церемонии закрытия Игр я собрала у спортсменов из разных стран значки и повесила их на свою аккредитацию. В Токио надо будет повторить.

— Почти половину пресс-конференции обсуждали микст-дуэты. На ваш взгляд, есть ли у этого вида перспективы попасть в программу Олимпиады?

— Я считаю, что это достойная дисциплина. Они очень хорошо популяризируют наш вид спорта. У нас стало больше болельщиков, добавилось видов программ. В ближайшем будущем, думаю в 2028 году, они попадут в Олимпийскую программу. Пока им не хватает количества конкурентноспособных микст-дуэтов, чтобы за медали была настоящая борьба. На чемпионате Европы-2021 было всего четыре микст-дуэта. А надо хотя 10-12 серьезных пар. Таких спортсменов, как Александр Мальцев, Джорджо Минисини, Билли Мэй — родоначальник микст-дуэтов. Так что нужно немного подождать. Думаю, за пять-шесть лет конкуренция может значительно повыситься.