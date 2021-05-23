Не всё в дом: чем может обернуться присвоение брошенных вещей

Туляк забрал себе бордюры, оставшиеся после ремонта двора, — при разгрузке они были повреждены и превратились в строительный мусор. Однако ничего хорошего это приобретение ему не принесло: на днях суд приговорил мужчину к условному наказанию на два года. По словам юристов, вопрос о праве собственности на выброшенные или попросту брошенные кем-то вещи и правда непрост, однако существует ряд признаков, по которым можно выявить бесхозяйную вещь и гипотетически забрать ее себе. Но и тут есть некоторые нюансы. Подробности — в материале «Известий».

Претенденты на брошенные бордюры

Житель Тульской области получил уголовное наказание за то, что забрал себе брошенный во дворе строительный мусор. Поводом для возбуждения уголовного дела стали бесхозные бордюры, которые валялись несколько месяцев у дома. В 2019 году там проводился ремонт двора, при разгрузке бордюры были повреждены и превратились в строительный мусор.

Однако решение мужчины забрать их себе вызвало недовольство его соседок: женщины хотели использовать их для создания клумбы во дворе. На зиму они укрыли их от снега, но ни весной, ни летом так их и не использовали. Когда же они увидели, как житель дома начал грузить эти бордюры в салон машины, то решили его остановить: потребовали от соседа объяснений, попросили предъявить документы, подтверждающие санкционированность действий. У мужчины их, в свою очередь, не было. Соседки начали угрожать полицией и преградили ему путь в машину, но он их отстранил, сел в авто и уехал.

Через несколько дней женщины написали заявление в полицию, заявив, что их ограбили и толкнули. В результате чего в отношении туляка возбудили уголовное дело по ст. 161 ч. 2 п. «г» УК РФ. Так, его обвинили в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Государственный обвинитель требовал для обвиняемого наказание за совершенные действия в виде четыр ех лет колонии общего режима. В итоге суд признал мужчину виновным, но приговорил его к условному наказанию на два года.

Спорный вопрос

По оценке опрошенных «Известиями» юристов, в данном случае соседки осужденного не имели законных оснований требовать вернуть им брошенные бордюры (попросту потому, что они им и не принадлежали). Более того, вряд ли это могли бы сделать и собственники брошенного ими на длительный срок строительного мусора. Важную роль в подобных делах играет то, в чьей собственности находится земельный участок, где были оставлены на длительный срок бесхозные предметы.

— Как правило, только земельные участки, на которых находятся многоквартирные дома, являются общедомовым имуществом и находятся в обслуживании управляющей организации. Прилегающие территории относятся к администрации, и поэтому данные бордюры, даже если и были складированы, то длительное время они находились без какой-либо охраны, никто не предъявлял к ним никаких претензий, соответственно, никто не обозначал к ним права собственности, в связи с чем к ним можно было отнестись как к бесхозяйному имуществу, как к мусору, потерявшему какую-либо ценность, — отметил в разговоре с «Известиями» юрист Юрий Нетреба. По его словам, в данном случае мужчина вполне может обратиться в апелляционную инстанцию и оспаривать решение суда.

Конечно же, не существует законодательных актов, регулирующих именно права собственности на мусор, продолжает юрист. «Но здесь все и так руководствуются разумными основаниями, которые говорят о том, что это бесхозяйное имущество или же для собственника оно утратило какую-либо ценность и, следовательно, его нельзя уже называть имуществом. Под бесхозяйным имуществом подразумевается вещь, не имеющая собственника или собственник которой от нее отказался либо неизвестен (например, выброшенные, утерянные вещи)», — уточнил он. Само же понятие «бесхозяйная вещь» в российском законодательстве определяется ст. 225 Гражданского кодекса РФ.

По очевидным признакам

Не секрет, что брошенные кем-то вещи нередко обретают «вторую жизнь» на дачах или просто в хозяйстве предприимчивых россиян. Однако в каких случаях можно быть наверняка уверенным в том, что такие находки точно не обернутся неприятностями? Для начала чтобы вещь была признана бесхозной или мусором, она должна обладать соответствующими признаками, сообщил в разговоре с «Известиями» адвокат Алексей Токарев.

— Для того чтобы классифицировать вещь как бесхозную (или же попросту считать ее мусором), надо понять, как она была брошена, где она находится, не находится ли в обороте. В любом другом случае присваивание себе чужой собственности преследуется по закону. Любые вещи имеют хозяина и признаются бесхозными только в том случае, если они имеют ряд соответствующих признаков. Первый признак — это срок (как долго она выглядит бесхозяйной), второй — обстоятельства, при которых эта вещь оставлена, и третье — внешний вид этой вещи.

Если она обладает всеми этими признаками или и вовсе находится в мусорном баке, то тогда ее можно повторно использовать. Однако в таком вопросе необходимо оценивать каждую конкретную ситуацию отдельно из-за большого количества нюансов, предупреждает адвокат.

— Если мы видим заброшенный участок, это не значит, что этот заброшенный дом нужно разобрать по доскам, так как он является бесхозным, — нет, у него есть собственник, который является собственником земельного участка. Точно так же, как и закон запрещает выбрасывать мусор вне специально отведенных для этого местах. То есть бросать вещи и делать их бесхозными — за это тоже предусмотрена и административная, и уголовная ответственность. Если, например, те же самые бордюрные камни взять и просто выбросить в поле, то это образует состав уголовного преследования, так как строительный мусор в принципе утилизируется в особом порядке. Поэтому по закону предполагается, что просто бесхозных вещей быть не должно, а если они таковыми являются, то должна быть образована совокупность обстоятельств.

Лучше перестраховаться

Однако во избежание неприятных ситуаций юристы советуют всё-таки не раз подумать, прежде чем присваивать себе даже будто бы очевидно никому не нужные вещи. По словам Юрия Нетребы, при возникновении спорной ситуации касательно бесхозяйности того или иного объекта, как правило, эти вопросы регулируются не нормами уголовного права, а в рамках гражданско-правовых отношений.

Однако по букве закона такие случаи, увы, всё-таки могут попадать под статью «Кража» (ст. 158 УК РФ), отметил в разговоре с «Известиями» адвокат Владислав Мещеряков. Кража чужого имущества, в частности, может наказываться штрафом в размере до 80 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до одного года, а также ограничением свободы на срок до двух лет.

— Кроме того, в случае если вдруг вас привлекут к ответственности за кражу, там точно будет иметь значение и ценность выброшенных вещей, — заметил адвокат.