Кулеба оценил влияние возможной встречи Путина и Байдена на Украину

Возможная встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина не сможет изменить ситуацию в отношении Украины. Об этом в четверг, 20 мая, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире радио «Новое время».

По его мнению, будет очень примитивно считать, что за одну встречу стороны смогут договориться и что «Соединенные Штаты предадут Украину».

«Потому что игра намного сложнее и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов Америки. Поэтому я очень спокойно реагирую на все конспирологические теории», — пояснил глава украинской дипломатии.

Кулеба напомнил об идее экс-президента США Дональда Трампа перезагрузить отношения с РФ, но внешняя политика в действительности оказалась более сложной, заключил украинский министр.

Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести «в ближайшие месяцы» саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров. Но конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не достигнуто.

12 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о том, что Москва занимается изучением предложения Вашингтона. Он уточнил, что российская сторона не отказывается от диалога с США, но первостепенным моментом остается правильная подготовка встречи.

20 мая госсекретарь США Энтони Блинкен назвал саммит Путина и Байдена вероятным. Он добавил, что лидеры двух стран могут встретиться в ближайшие недели.